Prieskum: Voľby by na prelome októbra a novembra vyhral Smer-SD

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) - Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome októbra a novembra, s 22,8 percenta hlasov by v nich zvíťazila strana Smer-SD. Na druhom mieste by bola s 12,9 percenta hlasov ĽSNS a tretia by skončila koalícia strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu - občianska demokracia s 11,8 percenta hlasov.Vyplýva to z prieskumu agentúry Actly pre verejnoprávny RTVS. Prieskum sa realizoval na vzorke 1501 respondentov od 15. októbra do 3. novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Štvrté a piate miesto majú v prieskume KDH a strana Za ľudí, ktoré by získali rovnako 8,6 percenta hlasov. Ďalej nasleduje SNS so 7,4 percenta hlasov a hnutie Sme rodina, ktoré by získalo 6,9 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie OĽaNO so ziskom 6,5 percenta hlasov.Do Národnej rady SR by sa nedostala strana SaS so 4,9 percenta hlasov, strana Vlasť s 2,7 percenta, SMK s 2,6 percenta, Most-Híd s 2,2 percenta a ani strana Dobrá voľba s 1,8 percenta hlasov.