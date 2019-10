Kurz eura vzrástol na 1,1090 USD/EUR

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 28. októbra (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny na začiatku nového týždňa vzrástol. Euro aj britská libra v pondelok profitovali z rozhodnutia krajín Európskej únie (EÚ) týkajúce sa ďalšieho posunutia brexitu.Euro sa neskoro popoludní predávalo po 1,1090 USD, teda pri o niečo vyššom kurze ako ráno. Kurz spoločnej meny sa predtým dočasne dostal aj nad hranicu 1,11 USD/EUR.Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok referenčný kurz na 1,1087 (v piatok: 1,1107) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9020 (0,9003) eura.Mierne posilnila aj britská libra. Štáty EÚ sa v pondelok predpoludním dohodli na posunutí odchodu Británie na koniec januára 2020. Ak by sa podarila ratifikácia dohody o vystúpení skôr, môže sa brexit uskutočniť aj skôr. Britská vláda podala žiadosť o odklad, lebo to požadoval parlament. Francúzsko sa doteraz stavalo proti odkladu, ochotné bolo podporiť len krátky technický odklad, nakoniec ho však podporilo.Rizikový apetít investorov zvýšili tiež vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré signalizujú uvoľnenie v obchodnom spore medzi USA a Čínou. Obe krajiny by mali čoskoro podpísať čiastkovú obchodnú dohodu. Podľa Trumpa sa to dokonca stane skôr, než sa plánovalo.