Zákaz fajčenia v reštauráciách sa nerozšíri

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. októbra (TASR) - Zákaz fajčenia v reštauráciách sa rozširovať nebude. Poslanci Národnej rady (NR) SR v pondelok odmietli novelu zákona o ochrane nefajčiarov, aby sa zákaz fajčenia rozšíril napríklad aj na terasy, kde sa podávajú jedlá. Navrhli to poslanci Katarína Cséfalvayová, Martin Fedor (obaja nezaradení) a Marek Krajčí (OĽaNO).argumentovali.Predkladatelia tvrdia, že z hľadiska zdravia je to pre stravujúcich sa návštevníkov zariadení ešte viac škodlivé ako napríklad fajčenie na zastávkach či nástupištiach, kde je fajčenie už dávno zakázané. Preto chceli rozšíriť zákaz fajčenia aj na vonkajšie priestory, v ktorých zariadenia spoločného stravovania poskytujú služby.Csefalvayová a Fedor spolu s nezaradeným poslancom Marekom Maďaričom neuspeli ani s novelou zákona o tvorbe zákonov a Zbierke zákonov SR. Docieliť chceli, aby sa pri návrhoch zákonov a noviel uvádzal aj možný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a klimatickú zmenu.Cieľom návrhu bolo podľa ich slov rozšírenie a spresnenie doterajšieho znenia, ktoré hovorí o doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov pri predkladaných návrhov právnych predpisov do pripomienkového konania. Zaviesť chceli, aby sa v nich uvádzali aj vplyvy na životné prostredie aj klimatickú zmenu, ako sú "emisie, ťažba dreva a fosílnych palív a nakladanie s nimi, tvorba nebezpečných odpadov a ďalšie negatívne javy vplývajúce na klimatické podmienky a udržateľnosť života v jeho terajších podmienkach".