Kurz: Srbsko-kosovská dohoda je kľúčovým krokom pre vstup do EÚ

Sebastian Kurz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Priština 6. novembra (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz upozornil v utorok Kosovo, že každý jeho krok smerujúci k vstupu do Európskej únie (EÚ) musí byť založený na dialógu so Srbskom. Informovala o tom agentúra AP.Kurz, ktorého krajina momentálne predsedá Rade EÚ, počas návštevy Prištiny povedal, že bez dohody medzi Prištinou a Belehradom nie je možné mierové spolunažívanie ani regionálna stabilita.povedal Kurz na tlačovej konferencii s kosovským prezidentom Hashimom Thacim.Kurz pricestoval do Kosova z Belehradu, kde tiež najvyšších predstaviteľov varoval, že členstvo krajiny v bloku záleží od riešenia kosovskej otázky.Kosovo a Srbsko rokujú pod patronátom EÚ od roku 2011.Predstavitelia Kosova a Srbska nedávno navrhli, že rokovaniam o normalizácii vzájomných vzťahov by pomohla výmena území - juhosrbského mesta Preševo za oblasť severokosovskej Mitrovice.povedal Kurz.Zároveň vyzval Kosovo, aby pokračovalo v dialógu so zahraničnými partnermi s cieľom pretvoriť svoje bezpečnostné sily na štandardnú armádu.Kosovo vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť, ktorú však Srbsko odvtedy neuznáva podobne ako niektoré ďalšie krajiny vrátane Slovenska.