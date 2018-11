Partizánske si naplánovalo na budúci rok mierne prebytkový rozpočet

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Partizánske 6. novembra (TASR)- Partizánske chce budúci rok hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom. Celkové príjmy si mesto naplánovalo na výšku 16.694.761,50 eura, celkové výdavky majú dosiahnuť 16.677.558,79 eura. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý na svojom rokovaní v utorok schválili tamojší mestskí poslanci. Informovala TASR Martina Skaličanová z Mestského úradu v Partizánskom.Celkové príjmy mesta by mali budúci rok dosiahnuť 16.694.761,50 eura, z toho bežné príjmy sú vo výške 15.577.552,33 eura, kapitálové príjmy vo výške 407.989,17 eura a príjmové finančné operácie majú dosiahnuť 709.220 eur. Celkové výdavky mesta majú byť vo výške 16.677.558,79 eura, z toho bežné výdavky naplánovalo mesto na 15.373.930,46 eura, kapitálové výdavky na 820.085,17 eura a výdavkové finančné operácie na 496.000 eur.Mesto počíta s vyšším príjmom dane z príjmov fyzických osôb, ktorý by mal byť celkovo vyšší o desať percent ako v tomto roku. Príjem z dane z nehnuteľnosti, ako i poplatku za komunálny odpad by mal byť na rovnakej úrovni ako v tomto roku. Návrh rozpočtu tiež počíta s desaťpercentným nárastom mzdových taríf vo verejnej správe a mzdovým navýšením vo výške asi 23 % pre pracovníkov školských jedální a pracovníkov s minimálnou mzdou. V rozpočte mesto zohľadnilo i zvýšenie minimálnej mzdy a zákonné navýšenie platov zamestnancov v školstve. Výdavky na túto oblasť predstavujú navýšenie o takmer 680.000 eur.Rozpočet mesta reaguje i na zvýšený počet detí v cirkevnej základnej škole a zriadenie novej cirkevnej materskej školy, tiež na navýšenie limitov v oblasti dotácií či pre SAD Prievidza pre pokles cestujúcich.V oblasti investičných výdavkov mesto zatiaľ počíta iba s tými, ktoré sú zmluvne podložené, prípadne ide o dokončenie investícií z tohto roka. Financovať ich chce buď z vlastných zdrojov, rezervného fondu, úveru z tohto roka, prípadne dotácií. Na budúci rok predbežne naplánovala samospráva investície vo výške viac ako 820.000 eur, v pláne má realizáciu chodníkov popri ceste druhej triedy v Návojovciach a Veľkých Bieliciach, ako i parkovísk ako prípravu na regulované státie. Zabezpečiť chce tiež obnovu a rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry, vybudovanie pumptrack areálu či rekonštrukciu verejného osvetlenia na Hrnčírikovej ulici.