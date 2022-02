Kurzarbeit čoskoro vstúpi do platnosti, zamestnávatelia majú Sociálnej poisťovni oznámiť typ právneho vzťahu zamestnancov

zamestnávatelia

3.2.2022 (Webnoviny.sk) - Od 1. marca tohto roka sa stáva účinným zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit. Preto je potrebné, abyprostredníctvom e-Služieb poskytli Sociálnej poisťovni informáciu o type právneho vzťahu ich zamestnancov.Od typu právneho vzťahu je odvodená aj zmena pri platení poistného do Sociálnej poisťovne a financovanie podpory v čase skrátenej práce. V tlačovej správe na to upozornila hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.„Sociálna poisťovňa sa obracia na tých zamestnávateľov, ktorí tak doteraz neurobili, aby najneskôr do 25. februára 2022 oznámili typ právneho vzťahu každého zamestnanca v záujme korektných údajov a platenia poistného v správnej výške podľa nového zákona," uviedla hovorkyňa poisťovne.Zákon o podpore v čase skrátenej práce schválil parlament v máji minulého roka. Úrady práce budú podľa tohto zákona vyplácať zamestnancovi náhradu mzdy alebo platu v čase, keď mu zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu. Trvalý kurzarbeit je určený len pre zamestnancov a zamestnávateľov, nebude sa týkať SZČO.Finančná pomoc pre zamestnávateľov bude pozostávať z príspevku na čiastočnú úhradu mzdových nákladov na zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa v čase skrátenej práce v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca.Trvalý kurzarbeit má pomôcť zamestnávateľom a zamestnancom v krízových časoch podobne, ako im v súčasnosti pomáha projekt Prvá pomoc. Aktivuje sa pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej zamestnávateľ nemôže najmenej tretine zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.