Zachráňme gastro apeluje na poslancov: Schváľte zníženie DPH a my už žiadnu pomoc nebudeme potrebovať

3.2.2022 - Iniciatíva Zachráňme gastro vyzýva poslancov Národnej rady k zníženiu DPH pre reštaurácie už dnes. Podľa iniciatívy by to bol užitočný a administratívne lacný krok. V dnešný deň bude parlament hlasovať o poslaneckom návrhu na zníženie tejto dane. Informuje o tom Ján Laš z iniciatívy Zachráňme gastro v tlačovej správe.„V žiadnom prípade nechceme vstupovať do politiky, ani nikomu prejavovať sympatie, či nesympatie. Vieme, že meniť dane poslaneckými návrhmi je neštandardné. No štát dnes nevie, pre svoje byrokratické opatrenia, doručiť určenú pomoc reštauráciám ani z ministerstva dopravy, ani z ministerstva hospodárstva. Pritom všetky relevantné politické strany, vrátane ministerstva financií, dnes takéto zníženie DPH podporujú. Preto vyzývame všetkých poslancov, znížte DPH už dnes, presuňte nespotrebované peniaze na pomoc na prípadnú kompenzáciu dopadov na štátny rozpočet a my už žiadnu mimoriadnu pomoc pre náš sektor, pokiaľ budú reštaurácie úplne a bez obmedzení otvorené, nebudeme potrebovať,“ uviedol hovorca iniciatívy Laš.Iniciatíva tvrdí, že Slovensko jednou z európskych krajín, ktoré nemajú zníženú sadzbu DPH pre reštaurácie. Vlády jednotlivých štátov počas pandémie dočasne znížili sadzbu dane z pridanej hodnoty pre konzumáciu v reštaurácii.