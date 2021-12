Kurzarbeit sa má na Slovensku uplatňovať až od marca 2022, návrh posunuli do druhého čítania

Návrh posunuli do druhého čítania

Snaha zabrániť hospodárskym škodám

2.12.2021 (Webnoviny.sk) - Trvalý kurzarbeit by sa mal na Slovensku zaviesť až od 1. marca budúceho roka. Prvé dva mesiace budúceho roka by mali úrady práce a sociálnych vecí poskytovať zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) príspevky na udržanie zamestnanosti v režime súčasnej Prvej pomoci.Zákon o podpore v čase skrátenej práce, teda trvalý kurzarbeit, by sa tak nezačal uplatňovať už od 1. januára budúceho roka, ale o dva mesiace neskôr.Vyplýva to z návrhu novely zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý parlament vo štvrtok posunul do druhého čítania. Poslanci návrh schvaľujú v zrýchlenom legislatívnom režime.„Z pohľadu udržania pracovných miest a rýchlejšieho oživenia ekonomickej aktivity po tretej vlne pandémie COVID-19 vzniká akútna potreba zabezpečenia efektívnej finančnej pomoci pre skupiny, ktoré nesplnia podmienky poskytnutia podpory v čase skrátenej práce účinného od 1. januára 2022," upozornilo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Účinnosť zákona o podpore v čase skrátenej práce sa má posunúť o dva mesiace neskôr pre „zachovanie kontinuity poskytovanej pomoci, ako aj s cieľom zabrániť vážnym hospodárskym škodám".Legislatívnym návrhom ministerstvo práce reaguje na núdzový stav, ktorý vyhlásila vláda 25. novembra tohto roka na 90 dní.