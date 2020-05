Kurzarbeit využíva polovica nemeckých firiem, v gastronómii je to až 99 percent

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.5.2020 - Prácu na skrátené úväzky aktuálne v Nemecku využívajú takmer všetky odvetvia ekonomiky. Najvyšší podiel vykazujú reštaurácie a stravovacie služby, kde zamestnávalo ľudí so skráteným pracovným časom a štátnymi príspevkami na mzdy až 99 % firiem. Nasledujú hotely s podielom 97 %. Vyplýva to zo správy, ktorú zverejnil ekonomický inštitút Ifo.Mimoriadne vysoké čísla hlásil aj kľúčový automobilový sektor, kde tzv. kurzarbeit nasadilo 94 % firiem. Priemerný podiel firiem so skráteným pracovným časom naprieč odvetviami nemeckej ekonomiky sa pohybuje okolo 50 %.„To prekonáva všetky hodnoty z čias finančnej krízy v roku 2009,“ uviedol Klaus Wohlrabe, hlavný výskumník inštitútu Ifo.Skrátená práca je podľa neho pre firmy spôsob, ako prežiť obdobie nízkych tržieb v čase opatrení proti šíreniu koronavírusu. „Ak však bude toto obdobie trvať dosť dlho, pracovné miesta zaniknú úplne,“ varoval ekonóm.