Hackeri sa snažia dostať k výskumu o Covid-19, varujú Američania a Briti

Vyšetrujú viacero incidentov

Hlavné priority spravodajských služieb

7.5.2020 - Kybernetickí špióni napojení na štáty sa zameriavajú na zdravotnícky sektor a snažia sa okrem iného získať informácie o ochorení COVID-19 a výskume vakcíny proti nemu. V spoločnom vyhlásení pred tým varujú americké a britské orgány pre kybernetickú bezpečnosť. Britské zdroje zaznamenali rozsiahlu aktivitu, ale nepredpokladajú, že by zatiaľ došlo ku krádeži dát.Varovanie nemenovalo konkrétnych aktérov, no predpokladá sa, že medzi nich patria Čína, Rusko a Irán, píše spravodajský portál BBC. Tieto krajiny, ktoré veľmi zasiahol nový koronavírus, však popierajú účasť na takejto činnosti.Veľká Británia a Spojené štáty v súčasnosti vyšetrujú viacero incidentov, pri ktorých sa hackeri zamerali na farmaceutické spoločnosti, zdravotnícke výskumné organizácie a univerzity. Útočníci tam hľadajú informácie a citlivé dáta vrátane výskumu o víruse.Britské Národné centrum pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC) a americká Agentúra pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúr (CISA) vo vyhlásení varovali, že sa kybernetickí špióni zameriavajú na dodávateľské siete a prostredníctvom techniky známej ako sprejovanie hesiel, pri ktorej sa s pomocou bežne používaných hesiel dostávajú do účtov, zneužívajú ľudí pracujúcich na diaľku.Kyberzločinci by sa mohli zamerať aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pretože by mohli byť v súčasnosti ochotnejší zaplatiť výkupné výmenou za ukradnuté dáta, upozorňujú tiež organizácie.Ako pripomína BBC, informácie o tom, ako ostatné krajiny riešia koronakrízu a ako postúpil výskum, sa dostali medzi hlavné priority spravodajských služieb po celom svete.Vzhľadom na rozsiahle obmedzenia pohybu je kybernetická špionáž oveľa praktickejšia, ako tradičná, čo naznačujú aj zistenia analytikov. Tí si všimli mimoriadny nárast agresívnych operácií z rôznych štátov.