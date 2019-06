Kúzelník napodobňujúci Houdiniho kúsok sa zrejme utopil v rieke

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Kalkata 17. júna (TASR) - Indický kúzelník, ktorý sa dal spútaný spustiť do rieky vo východnej časti Indie, sa pravdepodobne utopil. Oznámila to v pondelok indická polícia, ktorú citovala agentúra AFP.Čančala Lahírího, známeho aj pod umeleckým menom kúzelník "Mandrake", spustili v nedeľu do rieky Huglí v meste Kalkata. Lahírí sa pokúšal napodobniť kaskadérsky kúsok legendárneho iluzionistu Harryho Houdiniho a bol preto spútaný reťazami a lanami.Štyridsaťročný Lahírí sa z rieky nevynoril, čo podľa AFP vyvolalo zdesenie u divákov, medzi ktorými boli aj jeho rodinní príslušníci a členovia kúzelníkovho tímu.Záchranári stále prehľadávajú kalné vody rýchlo tečúcej rieky, no telo kúzelníka sa im zatiaľ nepodarilo nájsť, uviedol pre AFP predstaviteľ riečnej polície. "Obávame sa, že sa utopil," povedal.Lahírí ešte pred svojim vystúpením povedal, že podobný kúsok sa mu podarilo úspešne uskutočniť pred 21 rokmi. "Bol som zviazaný a zamknutý v debne z nepriestrelného skla, v ktorej ma zhodili z mosta," povedal kúzelník. Vtedy sa mu - ako tvrdil - podarilo vyslobodiť sa za 29 sekúnd.Pred nedeľňajším vystúpením priznal, že pôjde o náročný kúsok. "Ak sa mi to podarí..., bude to mágia; ale ak nie, bude to tragédia," povedal.Harry Houdini sa narodil v Maďarsku v roku 1874 a neskôr emigroval do USA. Bol známy ako kúzelník, kaskadér a amatérsky letec. Zomrel v roku 1926 v Detroite.