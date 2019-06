Vo veku 95 rokov zomrela známa módna návrhárka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 17. júna (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrela v pondelok americká módna návrhárka a spoločenská prominentka Gloria Vanderbiltová. Na spravodajskej stanici CNN to oznámil jej syn, televízny moderátor Anderson Cooper.Vanderbiltová bola tiež modelka, výtvarníčka a spisovateľka. Pochádzala zo zámožnej newyorskej podnikateľskej rodiny a od útleho detstva ju sprevádzal záujem médií. Keď mala jeden rok, jej matka viedla súdny spor o jej opatrovníctvo a dedičstvo so sestrou svojho medzitým zosnulého manžela.Vanderbiltová pracovala až do vysokého veku a bola štyri razy vydatá. Medzi jej manželmi figuroval uznávaný dirigent Leopold Stokowski, filmový režisér Sidney Lumet či herec Wyatt Emory Cooper.Nedávno ju hospitalizovali kvôli rakovine žalúdka.Mala štyroch potomkov, jeden z jej synov spáchal v roku 1988 samovraždu. Anderson Cooper o svojej matke vyhlásil:V roku 1974 vydal britský hudobník Paul McCartney skladbu s názvom Mrs. Vandebilt, ktorá je voľne založená na živote Glorie Vanderbiltovej.