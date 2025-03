Kuzminová sa posunula len o 5 miest: Nemôžem byť spokojná

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová si chcela po nevydarenom šprinte vo Svetovom pohári v Novom Meste na Morave vylepšiť chuť v stíhačke, no ani tá sa jej nevydarila podľa predstáv. Posun o päť miest vyššie by síce mohol naznačiť aké také zlepšenie, no až päť netrafených terčov a konečná 50. priečka už príliš nie.





"Áno, posun tam je, ale nie je to taký posun, s ktorým by som bola spokojná. Jasné, že som mala dneska na viac. Tie netrafené rany ma veľmi mrzeli, hlavne tá posledná stojka," zverila sa po pretekoch. Na úvodnej ležke minula jeden terč, na druhej až dva a po jednej chybe pridala aj na oboch stojkách. Mrzela hlavne posledná dvadsiata rana, ktorá nezacinkala: "Keď netrafíte poslednú ranu a idete z tej strelnice a je tam veľa chýb, je to veľká škoda."Potešil ju aspoň bežecký výkon, keďže po šprinte sa už do toho ako povedala "dostala". "Určite, dneska sa mi išlo lepšie, pretože mne vždy prospieva jeden deň pred pretekmi taký rozbehový. Teda samotné preteky sú pre mňa veľmi dobrým rozbehom. Dneska to bolo lepšie," uviedla a verí, že s Novým Mestom na Morave sa rozlúči s pozitívnejšími dojmami po záverečnej štafete. S kolegyňami z reprezentácie by rada napodobnila šieste miesto z MS: "Bolo by dobré ísť tak, ako sme išli na majstrovstvách sveta. Čas na pokusy ešte určite bude. Zatiaľ sme takto spokojní a myslím si, že to takto aj zostane."