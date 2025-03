Lietadlo muselo núdzovo pristáť, bývalý anglický reprezentant mal náhle zdravotné problémy

9.3.2025 (SITA.sk) - Niekdajšieho anglického futbalového reprezentanta a zadáka Nottinghamu Forest Stuarta Pearcea postretli počas letu zo zámoria náhle zdravotné problémy. Pre mimoriadnu lekársku pohotovosť museli dokonca presmerovať let spoločnosti Virgin Atlantic pôvodne smerujúci z Las Vegas do Londýna.Ako referuje web footboom1.com , stroj pristál v Kanade na medzinárodnom letisku St John's, kde sa o 62-ročného Pearcea postarali. Incident sa udial v nedeľu 2. marca a podľa hovorcu aeroliniek museli let presmerovať, aby dostal pasažier kritickú zdravotnú starostlivosť. Pearce sa momentálne zotavuje v nemocnici v Kanade.Bývalá futbalová hviezda, ktorá v súčasnosti pôsobí ako expert pre TalkSport, sa môže pochváliť pôsobivou reprezentačnou kariérou so 78 zápasmi v drese Anglicka.Medzi jeho pamätné výkony patrí postup do semifinále majstrovstiev sveta v roku 1990, kde nepremenil svoj pokus v jedenástkovom rozstrele proti Západnému Nemecku. Počas ME 1996 bol vo štvrťfinálovom rozstrele proti Španielom úspešnejší, čo vtedy po svojej strele prežíval poriadne emotívne.