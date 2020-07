Kuzminovej brat Šipulin sa s rodinou nakazil koronavírusom

Bývalý ruský biatlonista Anton Šipulin mal pozitívny test na koronavírus. Brat niekdajšej slovenskej reprezentantky Anastasie Kuzminovej to oznámil prostredníctvom instagramu, na ktorom informoval, že chorí sú aj členovia jeho rodiny manželka Louise a dcéra Mira.Všetci traja sa zrejme nakazili na dovolenke v Soči. "Najprv to prepuklo u dcéry. Mire vystúpila teplota na 39 stupňov, ale to bol jediný príznak. Potom som dostal teplotu ja, nasledovala svokra a napokon moja žena. Všetci sme spozorneli a pre istotu sme sa nechali otestovať na COVID-19. Výsledok bol pozitívny okrem môjho syna. Louise museli hospitalizovať, my ostatní máme iba mierne symptómy, dúfam, že budeme všetci v poriadku," citoval Šipulina insidethegames.biz.Tridsaťdvaročný Šipulin bol súčasťou bronzovej štafety na ZOH 2010, o štyri roky neskôr v Soči vybojoval s ruským tímom zlato. O to však môže prísť pre dopingový prípad kolegu Jevgenija Usťugova, ktorý čaká na verdikt Športového arbitrážneho súdu. Po aktívnej kariére sa vydal na politickú dráhu, keď je poslanec v Štátnej dume.