Škriniar by bol veľmi silný aj v dvojčlennej obrane, reaguje majiteľ Sampdorie na kritiku

Prirodzený talent v defenzíve

Predať Škriniara by bola chyba

28.7.2020 - Úradujúci slovenský futbalista roka Milan Škriniar sa v uplynulých týždňoch stal terčom kritiky časti talianskych médií, ktoré mu prognózujú skorý odchod z Interu Miláno. Škriniar sa údajne nevie dobre prispôsobiť systému hry s troma obrancami, ktorý preferuje súčasný tréner "nerazzurri" Antonio Conte, preto sa ho treba zbaviť a zinkasovať za neho čo najviac peňazí.Inter údajne jeho cenu stanovil na 60 miliónov eur. Iný názor na slovenského reprezentačného stopéra má majiteľ Sampdorie Janov, teda klubu, odkiaľ Škriniar pred tromi rokmi odišiel do Interu Miláno. Massimo Ferrero sa zastal 25-ročného rodáka zo Žiaru nad Hronom. Tvrdí, že Škriniara podľa neho vôbec netreba riešiť."Bavíme sa o prirodzenom talente v defenzíve. On môže hrať v systéme so štyrmi aj tromi obrancami. A aj keby sa hralo na dvoch obrancov, bol by stále veľmi silný," myslí si Ferrero, cituje ho denník Libero Quotidiano aj portál sempreinter.com.Ferrero tvrdí, že predať Škriniara toto leto by bola chyba a manažment Interu si to musí uvedomiť. "Spýtajte sa Beppeho Marottu (športový riaditeľ - pozn.) a Piera Ausilia (technický riaditeľ - pozn.) či ho treba predať," doplnil Ferrero.Taliani pripomínajú, že Škriniar má na San Sire zmluvu do 30. júna 2023. V tejto špecifickej "koronavírusovej" sezóne, v ktorej Inter Miláno bojoval o titul s Juventusom Turín, Slovák odohral 40 zápasov na rôznych súťažných úrovniach a dokopy strávil na trávniku 3380 minút. Svojmu brankárovi pomohol 11-krát udržať čisté konto a asistenciou sa podieľal na dvoch góloch svojho tímu. Inter čakajú do konca sezóny Serie A ešte dva zápasy - už v utorok doma s Neapolom a v sobotu 1. augusta derniéra v Bergame.