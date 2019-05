Kužmová po postupe do osemfinále v Madride: Kurt mi veľmi sedí

Na snímke slovenská tenistka Viktória Kužmová. Foto: TASR Foto: TASR

dvojhra - 2. kolo:

Viktória KUŽMOVÁ (SR) - Carla Suárezová Navarrová (Šp.) 6:4, 7:6 (2), Belinda Bencicová (Švajč.) - Svetlana Kuznecovová (Rus.) 7:6 (4), 2:6, 6:3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 7. mája (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa prebojovala už do osemfinále dvojhry na turnaji WTA v Madride. Dvadsaťročná reprezentantka si v pondelňajšom zápase druhého kola poradila s domácou španielskou súperkou Carlou Suárezovou Navarrovou 6:4, 7:6 (2) za hodinu a 38 minút.Kužmová neodštartovala najlepšie, keď po strate podania prehrávala v úvodnom sete 0:2, no potom skúsenejšej súperke v treťom a deviatom geme zobrala servis a vyhrala 6:4, keď premenila hneď prvý setbal. Druhý set bol vyrovnaný, obe hráčky stratili jedno podanie a rozhodnúť musel tajbrejk. V ňom mala jasne navrch slovenská tenistka a vyhrala ho 7:2.uviedla v pozápasovom rozhovore Kužmová, ktorá v dueli o postup do štvrťfinále nastúpi v stredu proti víťazke súboja medzi vlaňajšou šampiónkou Roland Garros Rumunkou Simonou Halepovou a Britkou Johannou Kontovou.