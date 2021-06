Kužmová podľahla v chorvátskom Bole Talianke Paoliniovej, Schmiedlová vyradila Minnenovú

aktualizované 7. júna, 17:03



7.6.2021 (Webnoviny.sk) -Slovenská tenistka Viktória Kužmovú skončila púť dvojhrou žien na turnaji WTA v chorvátskom Bole už v 1. kole, v pondelok bola na jej sily Talianka Jasmine Paoliniová. Aktuálne 134. hráčka rebríčka WTA z pozície nenasadenej hráčky podľahla turnajovej trojke za 69 minút hladko 4:6, 1:6.Kužmová v prvom sete dvakrát brejkla súperku, no sama až trikrát stratila servis. V druhom Talianka na podaní bez straty, Slovenka si ho dvakrát neudržala a so singlovou súťažou sa rozlúčila.Na rovnakom turnaji je na najlepšej cesta k postupu do osemfinále slovenská jednotka Anna Karolína Schmiedlová , ktorá nad Belgičankou Greetje Minnenovou triumfovala za 78. minút 6:2, 3:1, pri servise Slovenky za stavu 40:40 Belgičanka z duelu odstúpila. Schmiedlová v druhom kole narazí na víťazku stretnutia medzi Mexičankou Renatou Zarazuovou a Taliankou Martinou Trevisanovou.