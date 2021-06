Polášek dohral v mixe na Roland Garros, s Češkou Krejčíkovou nevyužili štyri mečbaly

Štvrťfinále maximom

Privarovi sa zatiaľ darí

7.6.2021 (Webnoviny.sk) - Účinkovanie slovenského tenistu Filipa Poláška v miešanej štvorhre sa na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži skončilo vo štvrťfinále.Po boku Češky Barbory Krejčíkovej ako najvyššie nasadený pár totiž v pondelkovom štvrťfinále podľahli mexicko-kolumbijskej dvojici Giuliana Olmosová a Juan Sebastián Cabal za 93 minút 2:6, 7:5, 10:12 (zápasový tajbrejk).Slovensko-český pár pritom mal štyri mečbaly, ale ani jeden sa mu nepodarilo premeniť na postup do semifinále.Aj po tohtosezónnej edícii RG zostáva grandslamovým maximom Poláška v mixe štvrťfinále, v ktorom sa v minulosti predstavil v roku 2010 na Australian Open v Melbourne a o tri roky neskôr na parížskej antuke.Polášek v Paríž štartoval aj vo štvorhre mužov s Chorvátom Ivanom Dodigom, no ako nasadené päťky vypadli už v 2. kole.Napriek vypadnutiu Poláška ešte má Slovensko svojho zástupcu na parížskych antukových dvorcoch, v dvojhre juniorov sa už do osemfinále prebojoval Peter Benjamin Privara.V pondelkovom súboji 2. kola si Slovák poradil s Francúzom Charleliem Cosnetom a zdolal ho 7:6 (10), 6:3. Nasledujúcim súperom Privaru bude ďalší domáci tenista piaty nasadený Giovanni Mpetshi Perricard.