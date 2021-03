Kužmová sa v Mexiku dočkala prvého víťazstva vo dvojhre od augusta 2020, postúpila aj Schmiedlová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Tenistka Viktória Kužmová sa dočkala prvého víťazstva vo dvojhre po veľmi dlhom čase. Dvadsaťdvaročná Slovenka vstúpila do turnaja WTA 250 na tvrdom povrchu v mexickom Monterrey hladkým triumfom nad Američankou Caroline Dolehidovou 6:3, 6:1. Víťazka až štyrikrát vzala podanie svojej súperke a o postup do štvrťfinále zabojuje proti víťazke britského súboja medzi Harriet Dartovou a turnajovou päťkou Heather Watsonovou.Zverenkyňa Tomáša Hrunčáka Kužmová nedávno po boku Holanďanky Arantxe Rusovej ovládla deblovú súťaž na podujatí WTA 250 vo francúzskom Lyone, ale vo dvojhre čakala na víťazstvo vyše pol roka. Slovenská jednotka a aktuálne 104. hráčka rebríčka WTA sa predtým naposledy tešila ešte na sklonku augusta 2020, keď v kvalifikácii na turnaj WTA v New Yorku vyradila Belgičanku Greet Minnenovú 7:5, 6:2. Medzitým natiahla sériu prehier na deväť zápasov.V Monterrey sa v pondelok darilo aj ďalšej Slovenke Anne Karolíne Schmiedlovej . Britke Katie Boulterovej dovolila rovnako uhrať len štyri gemy a do osemfinále postúpila po výsledku 6:4, 6:0. V osemfinále sa 26-ročná Košičanka stretne s Taliankou Jasmine Paoliniovou.Kužmová a Schmiedlová si v Monterrey zahrajú aj spolu vo štvorhre. V utorok si v 1. kole deblovej súťaže zmerajú sily s rumunsko-nemeckým duom Mihaela Buzarnescová, Anna-Lena Friedsamová. V utorok bude v hre aj tretia Slovenka - Kristína Kučová vo dvojhre. Napriek prehre vo finále kvalifikácie sa v 1. kole ako "lucky loser" postaví proti favorizovanej Američanke Sloane Stephensovej, víťazke US Open 2017.