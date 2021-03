Sagan bude prvýkrát štartovať na pretekoch Okolo Katalánska, vybral si stúpania pred klasikami

Sagan vlastní až tri víťazstvá

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Peter Sagan sa čoskoro dočká štartu na cyklistických pretekoch, ktoré dosiaľ nikdy neabsolvoval. Najznámejší Slovák vo farbách tímu Bora-Hansgrohe sa v dňoch 22. - 28. 3. zúčastní na tradičnom etapovom podujatí Okolo Katalánska . Znamená to, že zo Saganovho pôvodného programu vypadnú belgické klasiky E3 Saxo Bank Classic a Gent-Wevelgem in Flanders Fields. Všetky tieto preteky patria do prestížnej kategórie World Tour.Účasť Sagana na jubilejnom 100. ročníku pretekov Okolo Katalánska potvrdili organizátori na twitteri textom: "Trojnásobný majster sveta bude bojovať na Volte v jej storočnom vydaní vôbec po prvý raz." Okrem Sagana sa z tímu Bora-Hansgrohe v Katalánsku predstavia z už potvrdených mien Nemec Lennard Kämna , Rakúšan Felix Grossschartner a Belgičan Jordi Meeus.Účasť Petra Sagana na pretekoch Okolo Katalánska zhodnotil špecializovaný web VeloNews takto: "Vybral si stúpania pred tradičnými klasikami na kockách, kde bol v minulosti úspešný. E3 Saxo Classic vyhral v roku 2014 a z pretekov Gent-Wevelgem vlastní až tri víťazstvá (2013, 2016, 2018). To zatiaľ posledné tam bolo v roku 2018 predzvesťou jeho triumfu na Paríž-Roubaix."Zo známejších mien pre celkové poradie štartujú na "Volta Ciclista a Catalunya" 2021 Brit Chris Froome (Israel Start-Up Nation), Ekvádorčan Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Španieli Alejandro Valverde (trojnásobný víťaz) a Enric Mas (obaja Movistar) či Kolumbijčan Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic). Najnovším prírastkom v štartovnej listine okrem Sagana sú aj dvaja skvelí cyklisti tímu UAE Emirates Švajčiar Marc Hirschi a Španiel David de la Cruz.Preteky Okolo Katalánska majú sedem etáp. Začnú sa v známom prímorskom rezorte Calella a vyvrcholia v Barcelone. Podujatie je známe množstvom intenzívnych stúpaní a celkovo rôznorodým profilom od morského pobrežia až po vysoké hory. V tretej a štvrtej etape budú cyklisti finišovať do kopca na Vallter 2000 vo výške 2150 ma na Port Ainé vo výške 1970 m. Ide o lyžiarske strediská v katalánskych Pyrenejach. Vlani sa preteky pre začínajúcu sa pandémiu koronavírusu neuskutočnili.Peter Sagan sa momentálne nachádza v Taliansku na pretekoch Tirreno-Adriatico , ktoré sú pre neho oneskoreným vstupom do súťažnej sezóny. Majú pre neho vyložene prípravný a testovací charakter po vyše mesačnej neželanej pauze spôsobenej nákazou koronavírusom. Ešte pred podujatím Okolo Katalánska by mal 31-ročný žilinský rodák absolvovať prvú monumentálnu klasiku sezóny Miláno - San Remo (20. 3.).