Kužmová so Sasnovičovou postúpili do semifinále štvorhry na US Open

Viktória Kužmová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou sa prebojovali už do semifinále štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. Vo štvrťfinále zdolali tretiu nasadenú kanadsko-čínsku dvojicu Gabriela Dabrowská, I-fan 2:6, 6:3, 6:3. Kužmová dosiahla životný úspech a napodobnila Janette Husárovú s Danielou Hantuchovou, ktoré v ére samostatnosti vo Flushing Meadows tiež postúpili medzi elitné deblové kvarteto. Husárová to v roku 2002 dotiahla v New Yorku až do finále.