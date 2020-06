Kužmová ukončila spoluprácu s trénerom Mertiňákom, cítila potrebu zmeny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.6.2020 (Webnoviny.sk) - Michal Mertiňák už nie je trénerom slovenskej tenistky Viktórie Kužmovej. Ako informovala RTVS, dvadsaťdvaročná košická rodáčka sa s ním dohodla na ukončení spolupráce. Niekdajší deblový špecialista viedol Kužmovú od decembra 2017."Rozhodla som sa tak po dlhšej úvahe. Cítila som, že potrebujem zmenu. Zvolila som práve toto. Zatiaľ trénujem s otcom a mávam sparingy v NTC. Zatiaľ si to riadim takto," prezradila Kužmová pre RTVS.Pod vedením Mertiňáka sa Viktória Kužmová dostala do elitnej päťdesiatky. Jej osobným singlovým maximom je 43. priečka z marca 2019, aktuálne jej patrí 82. pozícia. Vo štvorhre figuruje na 29. mieste. Meno jej nového kouča je zatiaľ otvorené. "Nemám v pláne trénovať v zahraničí a chcem ostať na Slovensku," naznačila, ktorým smerom sa pravdepodobne bude uberať.V ostatnom období Viktóriu Kužmovú trápilo pravé koleno. "Pár dní som si dala voľno a na tréningoch sa veľmi nehýbala, hrala som skôr z miesta. Každým dňom je to však lepšie a lepšie, z čoho sa veľmi teším," prezradila.