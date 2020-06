Podceňovaný Pekarík sa dočkal veľkej pocty, tréner Herthy ho označil za stavebný kameň tímu

Absolútny profesionál

Najväčšie pozitívne objavy

Dve tváre Pekaríka

7.6.2020 - Dobré dva roky neodohral Peter Pekarík štyri súťažné zápasy v neprerušenej sérii a aktuálne pridal aj piaty. Ešte pred sobotňajšou prehrou v Dortmunde (0:1) tréner Herthy Berlín Bruno Labbadia vychválil svojho pravého obrancu zo Slovenska.Označil ho za jeden zo stavebných kameňov súčasného tímu, ktorý zatiaľ v piatich kolách dohrávanej časti bundesligovej sezóny po koronaprestávke trikrát zvíťaziť a len raz prehral."Je to úplne podceňovaný futbalista. Opak je pravda. Je to absolútny profesionál a niekto, kto nastavuje v tíme určitú úroveň hry. Ak sa zamyslíme nad tým, ako dlho nehrával a mal zdravotné problémy, musíme pred ním sňať klobúk," uviedol Labbadia pre Kicker, cituje ho aj portál sportbuzzer.de."Teším sa z trénerskej dôvery. Stále sa snažím pomáhať tímu a jazdiť na sto percent. Užívam si čas a priestor na ihrisku. Momentálne je to aj o zábave a veľkej chuti na futbal," uviedol Peter Pekarík.Podľa nemeckých médií práve 33-ročný Pekarík spoločne s 35-ročným kapitánom Vedadom Ibiševičom a 32-ročným Perom Skjelbredom patria medzi najväčšie pozitívne objavy nového tréner Herthy BSC Labbadiu.Okrem spoľahlivej práce na pravej strane obrany či ťahaní útokov po krídelnej pozícii sa Pekarík v uplynulých týždňoch podieľal aj na dvoch góloch svojho tímu."Trénerské pokyny sú jasné. Od krajných obrancov chce, aby sme ťahali útoky a využívali priestor, ktorý sa nám naskytne. Preto sa dostávam k centrovaným loptám a podieľam sa na zakončení celého tímu. Páči sa mi to," skonštatoval dlhoročný slovenský reprezentant.Labbadia tvrdí, že Pekarík má dve tváre. Mimo ihriska je pokojný a tichý. Nemá rád veľké vyhlásenia a neupriamuje na seba pozornosť. Na ihrisku sa mení na hráča agresívneho v osobných súbojoch s dynamickým prechodom do ofenzívy.Momentálne prežíva čosi ako futbalovú renesanciu vo svojej kariére. A rád by k súčasným 163 súťažným zápasom počas ôsmich rokov v tíme z nemeckého hlavného mesta pridal aj ďalšie, hoci zmluva sa mu končí v lete tohto roku."Nikdy som dosiaľ nezažil sezónu so štyrmi trénermi a k tomu ešte s koronakrízou. Prešli sme si všetci v tíme turbulentným obdobím, ale teraz som spokojný. Ak príde z klubu ponuka na predĺženie spolupráce, nebudem sa jej brániť," zakončil Pekarík.