Kvalifikácia EURO 2020 sa po letnej prestávke opäť rozbehne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program 5. kola kvalifikácie EURO 2020:



ŠTVRTOK 5. SEPTEMBRA



D-skupina



20.45 Írsko - Švajčiarsko /Dublin/



20.45 Gibraltár - Dánsko /Gibraltár/



F-skupina



20.45 Rumunsko - Španielsko /Bukurešť/



20.45 Nórsko - Malta /Oslo/



20.45 Faerské ostrovy - Švédsko /Tórshavn/



G-skupina



20.45 Izrael - Severné Macedónsko /Beer Ševa/



J-skupina



18.00 Arménsko - Taliansko /Jerevan/



20.45 Fínsko - Grécko /Tampere/



20.45 Bosna a Hercegovina - Lichtenštajnsko /Zenica/





PIATOK 6. SEPTEMBRA



C-skupina



18.00 Estónsko - Bielorusko /Tallinn/



20.45 Nemecko - Holandsko /Hamburg/



I-skupina



18.00 Cyprus - Kazachstan /Nikózia/



20.45 Škótsko - Rusko /Glasgow/



20.45 San Maríno - Belgicko /Serravalle/



E-skupina



20.45 SLOVENSKO - Chorvátsko /Trnava/



20.45 Wales - Azerbajdžan /Cardiff/



G-skupina



20.45 Slovinsko - Poľsko /Ľubľana/



20.45 Rakúsko - Lotyšsko /Salzburg/





SOBOTA 7. SEPTEMBRA



A-skupina



15.00 Kosovo - ČR /Priština/



18.00 Anglicko - Bulharsko /Londýn/



B-skupina



18.00 Litva - Ukrajina /Vilnius/



20.45 Srbsko - Portugalsko /Belehrad/



H-skupina



18.00 Island - Moldavsko /Reykjavík/



20.45 Turecko - Andorra /Istanbul/



20.45 Francúzsko - Albánsko /Saint-Denis/

Program 6. kola kvalifikácie EURO 2020:



NEDEĽA 8. SEPTEMBRA



J-skupina



15.00 Arménsko - Bosna a Hercegovina /Jerevan/



20.45 Grécko - Lichtenštajnsko /Atény/



20.45 Fínsko - Taliansko /Tampere/



D-skupina



18.00 Švajčiarsko - Gibraltár /Sion/



18.00 Gruzínsko - Dánsko /Tbilisi/



F-skupina



18.00 Rumunsko - Malta /Ploješť/



20.45 Švédsko - Nórsko /Štokholm/



20.45 Španielsko - Faerské ostrovy /Gijon/



PONDELOK 9. SEPTEMBRA



E-skupina



18.00 Azerbajdžan - Chorvátsko /Baku/



20.45 Maďarsko - SLOVENSKO /Budapešť/



C-skupina



20.45 Severné Írsko - Nemecko /Belfast/



20.45 Estónsko - Holandsko /Tallinn/



G-skupina



20.45 Slovinsko - Izrael /Ľubľana/



20.45 Poľsko - Rakúsko /Varšava/



20.45 Lotyšsko - Severné Macedónsko /Riga/



I-skupina



20.45 Škótsko - Belgicko /Glasgow/



20.45 San Maríno - Cyprus /Serravalle/



20.45 Rusko - Kazachstan /Kaliningrad/





UTOROK 10. SEPTEMBRA



A-skupina



20.45 Čierna Hora - ČR /Podgorica/



20.45 Anglicko - Kosovo /Southampton/



B-skupina



20.45 Luxembursko - Srbsko /Luxemburg/



20.45 Litva - Portugalsko /Vilnius/



H-skupina



20.45 Moldavsko - Turecko /Kišiňov/



20.45 Francúzsko - Andorra /Saint-Denis/



20.45 Albánsko - Island /Elbasan/



tabuľka A-skupiny:



1. Anglicko 2 2 0 0 10:1 6



2. Česko 3 2 0 1 5:6 6



3. Kosovo 3 1 2 0 5:4 5



4. Čierna Hora 4 0 2 2 3:1 2



5. Bulharsko 4 0 2 2 5:7 2







tabuľka B-skupiny:



1. Ukrajina 4 3 1 0 8:1 10



2. Luxembursko 4 1 1 2 4:5 4



3. Srbsko 3 1 1 1 5:7 4



4. Portugalsko 2 0 2 0 1:1 2



5. Litva 3 0 1 2 3:7 1







tabuľka C-skupiny:



1. Severné Írsko 4 4 0 0 7:2 12



2. Nemecko 3 3 0 0 13:2 9



3. Holandsko 2 1 0 1 6:3 3



4. Bielorusko 4 0 0 4 1:9 0



5. Estónsko 3 0 0 3 1:12 0







tabuľka D-skupiny:



1. Írsko 4 3 1 0 5:1 10



2. Dánsko 3 1 2 0 9:5 5



3. Švajčiarsko 2 1 1 0 5:3 4



4. Gruzínsko 4 1 0 3 4:8 3



5. Gibraltar 3 0 0 3 0:6 0







tabuľka E-skupiny:



1. Maďarsko 4 3 0 1 6:4 9



2. SLOVENSKO 3 2 0 1 7:2 6



3. Chorvátsko 3 2 0 1 5:4 6



4. Wales 3 1 0 2 2:3 3



5. Azerbajdžan 3 0 0 3 3:10 0







tabuľka F-skupiny:



1. Španielsko 4 4 0 0 11:2 12



2. Švédsko 4 2 1 1 8:7 7



3. Rumunsko 4 2 1 1 11:5 7



4. Nórsko 4 1 2 1 8:7 5



5. Malta 4 1 0 3 2:10 3



6. Faerské ostrovy 4 0 0 4 3:12 0







tabuľka G-skupiny:



1. Poľsko 4 4 0 0 8:0 12



2. Izrael 4 2 1 1 8:7 7



3. Rakúsko 4 2 0 2 7:6 6



4. Slovinsko 4 1 2 1 7:3 5



5. Severné Macedónsko 4 1 1 2 5:7 4



6. Lotyšsko 4 0 0 4 1:13 0







tabuľka H-skupiny:



1. Francúzsko 4 3 0 1 12:3 9



2. Turecko 4 3 0 1 9:2 9



3. Island 4 3 0 1 5:5 9



4. Albánsko 4 2 0 2 5:3 6



5. Moldavsko 4 1 0 3 2:10 3



6. Andorra 4 0 0 4 0:10 0







tabuľka I-skupiny:



1. Belgicko 4 4 0 0 11:1 12



2. Rusko 4 3 0 1 15:3 9



3. Kazachstan 4 2 0 2 7:7 6



4. Škótsko 4 2 0 2 4:7 6



5. Cyprus 4 1 0 3 6:5 3



6. San Maríno 4 0 0 4 0:20 0







tabuľka J-skupiny:



1. Taliansko 4 4 0 0 13:1 12



2. Fínsko 4 3 0 1 6:2 9



3. Arménsko 4 2 0 2 7:6 6



4. Grécko 4 1 1 2 6:8 4



5. Bosna a Hercegovina 4 1 1 2 5:7 4



6. Lichtenštajnsko 4 0 0 4 0:13 0





ďalší program:



7. a 8. kolo: 10. až 15. októbra 2019



9. a 10. kolo: 14. až 19. novembra 2019



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Futbalová kvalifikácia EURO 2020 sa po letnej prestávke opäť rozbehne množstvom duelov 5. a 6. kola. Stopercentnú bilanciu sa pokúsia udržať si Taliani, Španieli, Nemci, Angličania, Belgičania, Poliaci či Severní Íri.Albión zatiaľ odohral len dva zápasy, zdolal v nich doma Čechov 5:0 a vonku Čiernu Horu 5:1. Severní Íri dvakrát zdolali Bielorusko aj Estónsko a až v pondelok 9. septembra narazia na prekážku z kategórie najsilnejších, keď v Belfaste budú hostiť Nemecko. To vyhralo v Holandsku aj v Bielorusku, respektíve doma nad Estónskom vysoko 8:0.V "slovenskej" E-skupine sa budú hrať v septembri štyri zápasy a dvakrát budú v akcii zverenci českého trénera Pavla Hapala. Hneď v piatok je na programe v Trnave šláger Slovákov s úradujúcimi vicemajstrami sveta Chorvátmi a Wales hostí outsidera z Azerbajdžanu. V pondelok 9. septembra sa Slováci predstavia na horúcej pôde Maďarska, ktoré je zatiaľ lídrom tabuľky, resp. Chorváti nastúpia v Baku.Úradujúci majstri Európy z Portugalska v B-skupine stále čakajú na víťazstvo. Odohrali len domáce súboje s Ukrajinou a Srbskom a v oboch remizovali. Teraz ich čaká ťažký sobotňajší zápas v Srbsku a o tri dni nastúpia v Litve. Po víťazstve v prvom ročníku Ligy národov v domácom prostredí sa už môžu naplno koncentrovať na boj o európsky šampionát aj s lídrom Cristianom Ronaldom, no bez zraneného Pepeho. Lídrom skupiny je Ukrajina s 10 bodmi a bez prehry.Jedným z highlightov programu bude duel Nemecka s Holandskom v piatok v Hamburgu v C-skupine. "Oranjes" by potrebovali trojnásobným majstrom Európy odplatiť domácu prehru 2:3. Mužstvo kouča Joachima Löwa potom čaká náročný duel v Belfaste, jeden z kľúčových zápasov by však mali zvládnuť ku svojej spokojnosti.citovala agentúra DPA Löwa, ktorý pre zdravotné problémy vynechal minulé dva kvalifikačné zápasy.Úradujúci majstri sveta z Francúzska majú na čele H-skupiny spolu s Tureckom a Islandom po 9 bodov. Na Stade de France hostia v sobotu Albánsko a o tri dni neskôr Andorru. Výber Didiera Deschampsa by mal hladko získať 6 bodov. Turci, ktorí majú na konte domácu výhru nad "Les Bleus", ale aj prehru na Islande najprv doma hostia Andorru a potom cestujú do Moldavska.Stopercentní Taliani hrajú v rámci J-skupiny v Arménsku a vo Fínsku, trénerovi Robertovi Mancinimu budú chýbať zranení obrancovia Giorgio Chiellini a Mattia De Sciglio.povedal Mancini.V A-skupine Anglicko pod vedením trénera Garetha Southgatea privíta v sobotu vo Wembley Bulharsko a o tri dni v Southamptone Kosovo. Keďže mali Angličania povinnosti v LN, majú na konte len dva zápasy. "Sme v prvej desiatke rebríčka FIFA, vstúpili sme do kvalifikácie úspešne, chceme postúpiť na šampionát," uviedol Southgate. Česi chcú nadviazať na dve domáce víťazstvá nad Bulharskom 2:1 a Čiernou Horou 2:0, ktoré ich dostali na priebežné 2. miesto. Teraz budú hrať v sobotu v Kosove a o tri dni v Čiernej Hore.citoval portál idnes.cz 29-ročného stredopoliara Vladimíra Daridu, ktorý pre zranenie vynechal uplynulé reprezentačné zápasy.