V asociačnom prípravnom termíne v akcii aj Wales, Maďarsko a Paraguaj

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

štvrtok 5. septembra:



12.20 Japonsko - Paraguaj



15.30 Kórejská republika - Gruzínsko



19.00 Saudská Arábia - Mali



20.45 Severné Írsko - Luxembursko



20.45 Čierna Hora - Maďarsko



piatok 6. septembra:



02.00 Peru - Ekvádor



03.00 Honduras - Portoriko



04.00 Chile - Argentína



19.00 Pobrežie Slonoviny - Benin



20.15 Tunisko - Mauritánia



21.00 Maroko - Burkina Faso



sobota 7. septembra:



02.30 Brazília - Kolumbia



02.30 USA - Mexiko



04.00 Kostarika - Uruguaj



15.00 Zambia - JAR



pondelok 9. septembra:



20.45 Wales - Bielorusko



22.00 Alžírsko - Benin



utorok 10. septembra:



17.00 Jordánsko - Paraguaj



18.00 Uzbekistan - Irak



19.00 Tunisko - Pobrežie Slonoviny



20.30 Ukrajina - Nigéria



20.45 Írsko - Bulharsko



21.00 Maroko - Niger



streda 11. septembra:



02.00 USA - Uruguaj



02.00 Ekvádor - Bolívia



03.00 Kolumbia - Venezuela



03.30 Honduras - Chile



04.00 Argentína - Mexiko



05.00 Brazília - Peru

Bratislava 5. septembra (TASR) - Okrem kvalifikačných zápasov EURO 2020 je v septembrovom asociačnom termíne na programe viacero prípravných futbalových duelov. Do akcie v nich pôjdu aj súperi Slovenska v boji o ME Wales a Maďarsko, či októbrový súper Slovákov v príprave Paraguaj.Maďari sú lídrom E-skupiny za druhým Slovenskom a v piatkovom 5. kole majú voľno. Už vo štvrtok sa preto v príprave stretnú s Čiernou Horou vonku a v pondelok budú hostiť zverencov českého kouča Pavla Hapala v Budapešti už v ostrom boji o šampionát. Taliansky tréner maďarskej reprezentácie Marco Rossi nominoval 26 hráčov. Nováčikom v kádri je Dávid Sigér z Ferencvárosu Budapesť, navrátilcami Roland Sallai a Ádám Lang. Stredopoliar DAC Dunajská Streda Zsolt Kalmár bude chýbať, keďže sa podrobil operácii členka. Vo výbere sa ušlo miesto aj stredopoliarovi Dávidovi Holmanovi zo Slovana Bratislava, ktorý s "belasými" postúpil do skupiny Európskej ligy UEFA. Štyri dni pred duelom v Budapešti odohrá maďarská reprezentácia prípravný zápas proti Čiernej Hore.Waleský výber kouča Ryana Giggsa najprv doma v kvalifikácii v piatok hostí Azerbajdžan a potom v pondelok 9. septembra tiež v Cardiffe privíta Bielorusko. Vo výbornej forme hrá David James z Manchestru United, popri hviezdnom Garethovi Baleovi z Realu Madrid by práve on mal vyčnievať. Zdravotné problémy vyradili stredopoliara Aarona Ramseyho z Juventusu Turín, Giggsovi tiež chýba ďalší skúsený hráč a dlhoročný kapitán Ashley Williams. James strelil v prvých štyroch zápasoch za "červených diablov" v tejto sezóne tri góly. Na jeho formu verí aj obranca Joe Rodon zo Swansea City." citovala Rodona britská BBC.V hre bude aj októbrový súper Slovákov Paraguaj. Ten najskôr nastúpi vo štvrtok v Japonsku v Kašime a v utorok v Jordánsku v Ammáne. Úradujúci víťaz Copa America z Brazílie si zahrá s Kolumbiou a Peru, africký šampión Alžírsko s Beninom.