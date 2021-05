Kvalifikácia ME 2021: Slováci vyhrali v Nitre nad Rumunskom

Slovenskí volejbalisti uspeli aj vo svojom druhom zápase na prvom turnaji kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. V nitrianskej hale na Klokočine zdolali v piatok v E-skupine Rumunsko 3:1. Vo štvrtok vyhrali v prvom dueli nad Švajčiarskom 3:0, ešte ich čaká súboj s Albánskom.



Druhý turnaj sa uskutoční od 14. do 16. mája v rumunskej Ploješti. Na ME do Poľska, Česka, Estónska a Fínska (1. až 19. septembra) postúpia víťazi skupiny a päť zo siedmich tímov z druhých priečok. Slovenskí volejbalisti budú bojovať celkovo o jedenástu účasť na európskom šampionáte a ôsmu za sebou.

Slováci nastúpili v porovnaní s úvodným duelom s jednou zmenou v zostave, Ihnáta nahradil Paták, ktorý bol napokon s 18 bodmi najviac bodujúcim hráčom slovenského tímu. Domáci začali lepšie, viedli 8:4, Rumuni však rýchlo vyrovnali (8:8). Slováci však v druhej polovici setu získali výrazný náskok (12:12, 19:13), vývoj kontrolovali a v závere premenili tretí setbal (25:21)



V druhom sete Slováci pri podaní Patáka odskočili na 8:2. Rumuni dokázali skorigovať na rozdiel troch bodov (13:10), ale po ďalšej vydarenej pasáži viedli Slováci opäť o šesť bodov (19:13). Rumuni sa ešte raz dokázali priblížiť (22:20), ale koncovka opäť patrila domácemu tímu (25:21).



Rumuni bojovali zo všetkých síl aj za nepriaznivého stavu, v treťom dejstve vďaka kvalitnému servisu získali náskok (8:8, 13:8, 20:11) a znížili na 1:2. Štvrtý set bol vyrovnaný až do úplného záveru, tímy sa ťahali bod po bode. V koncovke však mali Slováci pevnejšie nervy, pomohli si dobrým podaním a zvíťazili 25:22.



Marek Kardoš, tréner SR: „Dnes nám vyšiel taktický zámer s Matejom Patákom, ktorý bol lídrom tímu a prakticky rozhodol koncovku. V treťom sete prišla séria servisov súpera, ktorú je ťažko zastaviť, to je normálne. V závere sme však zatlačili prvým servisom a vyšlo nám to, podaním sme si veľmi pomohli. Najťažší krok je teraz pred nami - potvrdiť to zajtra, potom si môžeme na deň vydýchnuť. Albánsko bude nepríjemný súper, je to stará škola. Verím, že sa nám podarí odtlačiť ich od siete a zakončíme turnaj treťou výhrou."



Matej Paták, smečiar SR: „Prvé dva sety boli z našej strany super, v treťom sme sa však nechali zablokovať priamo na zem, Rumuni tlačili servis a vôbec sme ich nezachytili. Posledný set sa lámal v koncovke, ale verili sme si a sme radi za víťazstvo. Rumuni hrali super, my sme hrali fajn, volejbal bol dobrý, chýbali len diváci. Sme radi, že máme plný počet bodov, proti Albánsku chceme získať ďalšie tri."



Juraj Zaťko, nahrávač SR: „Začali sme dobre a prvé dva sety sme ich k ničomu nepustili. V treťom sete sa Rumuni rozbláznili na servise a začali sa problémy. V štvrtom sete to pokračovalo, do stavu 20:20 sme nemali prihrané 'za jedna', ale našťastie sme si držali side-out a v závere to bolo umenie Petra Michaloviča, pri ktorého servise sme získali tri body, a to rozhodlo. Po dvoch 'challengoch' v závere som sa bál, aby nás to nerozhodilo, ale našťastie sme to ustáli. Albánsko som videl v zápase s Rumunskom, hrali pomerne dobre a netreba ich podceniť. Myslím si, že nás čaká ďalší ťažký zápas."



Peter Ondrovič, blokár SR: „Som veľmi spokojný a verím, že aj tréner, pretože sme zvládli ťažký zápas. Máme šesť bodov a zajtra to ešte musíme dotiahnuť, aby sme úspešne uzavreli prvý turnaj. Rumuni od tretieho setu nemali čo stratiť a začali riskovať servis. Trochu nás to potrápilo, ale našťastie sme záver zvládli. V koncovke sme mali dvakrát neúspešný challenge, ale máme skúsený tím a nenechali sme sa rozladiť. S Albánskom nesmieme poľaviť a pôjdeme do toho naplno, pretože každý súper vie potrápiť."

Kvalifikácia ME 2021, E-skupina:





Slovensko - Rumunsko 3:1 (21, 21, -14, 22)



Ďalší piatkový výsledok:



Švajčiarsko - Albánsko 3:0 (18, 21, 24)



Ďalší program SR počas prvého turnaja v Nitre:



Sobota 8. mája: Albánsko - Slovensko (20:30)