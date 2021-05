Slovenským hokejistom generálka na MS nevyšla, s Čechmi prehrali v Prahe aj druhý zápas

Problémom je koncovka

Úvodný zápas o dva týždne



Česko - Slovensko 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)



Prípravný medzištátny zápas - Praha (ČR) - piatok:



Góly: 24. Musil (Flek, Jordán), 46. Šustr (Šulák) - 29. Faško-Rudáš (Roman)

Vylúčení: 6:4 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Pešina, Šindel - Špůr, Ganger (všetci ČR)

Zostava SR: Konrád - Gernát, Rosandič, Nemec, Ďaloga, Grman, Kňažko, Gachulinec, Bučko - Cehlárik, Hrivík, Holešinský - Faško-Rudáš, M. Sukeľ, Slafkovský - Regenda, Roman, Liška - Fominych, Buc, Hrehorčák



Vyrovnali po piatich minútach

Nevyužitá presilovka o dvoch hráčov

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskej hokejovej reprezentácii nevyšiel záverečný duel v príprave na majstrovstvá sveta v lotyšskej Rige. Zverenci trénera Craiga Ramsayho totiž v Prahe podľahli výberu Česka tesne 1:2.V 67. vzájomnom stretnutí oboch súperov sa zrodila 46. prehra Slovákov, ktorí majú na svojom konte aj sedem remíz a 14 víťazstiev.Jediný piatkový gól slovenského družstva zaznamenal Martin Faško-Rudáš , pre ktorého to bol premiérový presný zásah v najcennejšom drese.V príprave na MS odohrali Slováci dovedna osem duelov. V úvode prehrali s Lotyšmi 1:2 po predĺžení, nasledovalo však päť víťazstiev - nad Lotyšmi 1:0 po predĺžení, nad Nemcami 4:3 po sam. nájazdoch a 2:1, nad Rakúšanmi 3:1 a 2:0. S Čechmi zaznamenali prehry 0:2 a 1:2.V celej príprave Slovákov trápila koncovka, na ktorej musia pred začiatkom svetového šampionátu ešte popracovať."Vo štvrtok v prvom zápase sme hrali lepšie. Dnes sme až tak dobre nekorčuľovali, tým pádom sme všade boli neskôr. Česi na nás vyvinuli väčší tlak a my sme sa z toho nevedeli dostať. Hlavne vo štvrtok sme mali šancí celkom dosť. Keď sa do nich budeme dostávať, tak tie góly podľa mňa prídu. S efektivitou sa trápime, ale najdôležitejšie pre nás je hrať aktívne a šance prídu," povedal asistent trénera Michal Handzuš pre RTVS.Slovenský tím vstúpi do MS v lotyšskej Rige presne o dva týždne - v piatok 21. mája vyzve výber Bieloruska. Nasledovať budú súboje proti Britom, Rusom, Švajčiarom, Dánom, Švédom a Čechom.V prvej tretine mali viac z hry domáci Česi, no s ich šancami si brankár Branislav Konrád poradil. V 17. min po strele Mária Grmana tečoval puk Peter Cehlárik a ten opečiatkoval ľavú aj pravú žŕdku českej bránky, za čiaru však neprenikol, čo potvrdil aj videorozhodca.V úvode druhej časti hrali Slováci presilovku, gólmana Kváču však neprekonal Šimon Nemec a v bránke neskončila ani následná strela od modrej čiary.Skóre duelu otvoril domáci v 24. min, keď Musil zakončil pomedzi Konrádove betóny po dobrej prihrávke Fleka spoza bránky.O päť minút neskôr už bolo 1:1, keď Miloš Roman našiel voľného Martina Faška-Rudáša a puk z jeho hokejky prešiel medzi rukou a telom českého brankára.Vzápätí pred Kváčom nepochodil Juraj Slafkovský, po ňom spálil veľkú šancu aj Adrián Holešinský.V tretej dvadsaťminútovke získali Česi najtesnejší náskok v 46. min, pri avizovanom treste Šustrov druhý pokus skončil za Konrádom.V záverečnej päťminútovke najprv Slováci nevyužil minútovú presilovku o dvoch korčuliarov, neskôr odvolali brankára, avšak vyrovnať sa im už nepodarilo.