Kvalifikácia ME 2024: Slováci zvíťazili na Islande - Island - SLOVENSKO 1:2

Slovenskí futbalisti zvíťazili v sobotňajšom zápase kvalifikácie ME 2024 na Islande 2:1. Pod ich triumf v Reykjavíku sa gólovo podpísali Juraj Kucka a striedajúci Tomáš Suslov, za domácich vyrovnal z jedenástky na priebežných 1:1 Alfred Finnbogason. Slováci majú po troch odohratých zápasoch na konte sedem bodov a upevnili si druhé miesto v tabuľke J-skupiny za deväťbodovým lídrom Portugalskom.



Futbalisti Portugalska sú aj po treťom zápase bez straty bodu na čele "slovenskej" J-skupiny kvalifikácie ME 2024. V sobotňajšom zápase zdolali v Lisabone Bosnu a Hercegovinu 3:0.

kvalifikácia ME 2024



J-skupina /Reykjavík/

Island - SLOVENSKO 1:2 (1:1)



Góly: 41. Finnbogason (z 11 m) - 27. Kucka, 70. Suslov. ŽK: Magnusson - Pekarík. Rozhodovali: Robertson - Mulvanny, Macleod (všetci Škót.)



Island: Runarsson - Sampsted (81. S. Magnusson), Ingason, Palsson, H. Magnusson - Willumsson, Gunnarsson, J. Gudmundsson - A. Gudmundsson, Finnbogason (63. Haraldsson), Thorsteinsson (63. Ellertsson)



SR: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Hamšík (81. Bero) - Schranz (81. Ďuriš), Polievka (57. Boženík), Mak (57. Suslov)

V základnej jedenástke slovenského tímu nastúpil už aj uzdravený stopér Škriniar a tiež Hamšík, ktorý sa na dva zápasy vrátil do reprezentácie a na Islande viedol hostí s kapitánskou páskou na rukáve. Už v 2. minúte domáci takmer potrestali chybu Pekaríka, no A. Gudmundssonovi v šestnástke nesadla lopta a Dúbravku nepreveril. Islandský blok sa pokúsil na opačnej strane prepáliť Kucka, ale nebol úspešný. Slováci pôsobili v úvode v zadných radoch rozháraným dojmom a po ďalších zaváhaniach Hamšíka a Kucku mali šťastie, že súper zle vyriešil finálnu fázu. V 15. minúte po dlhej nakopávanej lopte postupoval A. Gudmundsson zboku na Dúbravku, dokázal ho obísť, ale z ostrého uhla poslal loptu iba do bočnej siete. V 27. minúte sa Slovákom podarilo otvoriť skóre. Hamšík prihral do palebnej pozície na os ihriska Kuckovi, ktorý z 20 metrov nechytateľnou strelou k žrdi prekonal Runarssona - 0:1. Aktivita domácich po góle mierne ochabla, napriek tomu sa im ešte do prestávky podarilo vyrovnať. Thorsteinssonov pokus vyrazil Dúbravka pred Willumssona, ktorého fauloval Hancko a Finnbogason z bieleho bodu nezaváhal - 1:1. V závere prvého polčasu sa zaskvel Runarsson, ktorý zblízka reflexívnym zákrokom zneškodnil Makovu tutovku.



Aj vstup do druhého polčasu patril Islanďanom. Domáci hráči mali viac loptu v moci, ale dostávali sa len po šestnástku. Statickú ofenzívu sa hosťujúci kouč snažil rozhýbať dvojitým striedaním. Na ihrisko prišli Suslov s Boženíkom a tento ťah mu vyšiel. V 63. minúte si na Hamšíkov roh naskočil Kucka, ale nemal presnú mušku. Slováci držali súpera na dištanc, hralo sa viac na polovici súpera. Druhý polčas nebol natoľko úrodný na šance ako prvý, no Slovákom sa predsa len podarilo dostať sa v 70. minúte druhýkrát do vedenia, aj keď im pomohol poriadny kus šťastia. Gudmundsson chcel odkopnúť loptu vo vlastnom pokutovom území, napálil ju však do Suslova a od neho skončila kuriózne v domácej sieti - 1:2. Situáciu ešte skúmal VAR, ktorý gól potvrdil. Domáci vrhli všetky sily do útoku, no vyrovnať nedokázali a po druhej kvalifikačnej prehre sa dostali do komplikovanej pozície z hľadiska boja o postup. Naopak, Slováci si v tomto smere veľmi pomohli.

hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:



Marek Hamšík, kapitán SR: "Úžasné pocity, dosiahli sme naozaj dôležité víťazstvo z hľadiska situácie v tabuľke a postupových ambícií. Mali sme aj šťastie, ale to si treba vedieť vo futbale prikloniť na svoju stranu. Sme radi a šťastní za toto víťazstvo. V úvode sme kazili veľa ľahkých prihrávok, čo by sa nemalo stávať, z toho potom pramenili súperove šance. Som rád, že som tu a môžem pomôcť mužstvu. Sme nesmierne šťastný za víťazstvo na takom ťažkom teréne, náš výkon bol dobrý, teda až na tie chyby."



Milan Škriniar, obranca SR: "Som rád, že som bol po pauze konečne na ihrisku. Herná prax sa nedá ničím nahradiť, napriek tomu som sa cítil dobre. Chalani mi pomohli, ja som pomohol im. Som rád, že sme to zvládli a uhrali tri body. Všetky tie šance Islanďanov pramenili z našich chýb, z pokazených prihrávok. Tie vyplývajú z toho, že chceme kombinovať, hrať krátke prihrávky. Chýb sa musíme v budúcnosti vyvarovať. Čo sa týka šťastného gólu Suslova, išli sme za ním, hrali sme odvážne. Išli sme za šťastím a víťazstvo sa priklonilo na našu stranu."



Juraj Kucka, autor prvého gólu SR: "Natrápili sme sa, vybojovali sme dôležité body, čo nás teší. Bojovali sme, ešte to však nebolo to, čo by sme chceli. Pokazili sme prihrávky, nemalo by sa to stávať tak často. Snažíme sa kombinovať viac, z toho vyplávajú tie straty. Treba to viac ukľudniť. S Marekom Hamšíkom sa mi vždy dobre hralo, celkovo to mužstvo dobre odmakalo. Islanďania to nakopávali dopredu, ťažko sa proti tomu hralo, som rád, že sme to zvládli."