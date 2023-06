Suslov o góle nevedel, Škriniar: Stále sa môžeme zlepšovať

O mimoriadne cennom víťazstve slovenských futbalistov v sobotňajšom zápase kvalifikácie ME 2024 na Islande 2:1 rozhodol bizarný moment zo 70. minúty. Za stavu 1:1 domáci kapitán Johann Gudmundsson napálil vo vlastnej šestnástke loptu do Tomáša Suslova a tá sa od jeho hlavy na prekvapenie všetkých (vrátane autora kuriózneho gólu) odrazila do siete. Hostia si vďaka zisku troch bodov poistili druhé miesto v tabuľke J-skupiny a vzdialili sa hlavným konkurentom Bosne a Hercegovine s Islandom, na vedúce Portugalsko strácajú dva body.





"Stále neviem, ako som rozhodol. Ležal som omráčený na zemi po údere do sánky. Videl som, ako Robo Boženík bežal ku mne. Pýtal som sa ho, či som dal gól. Musím si to pozrieť, lebo naozaj netuším, ako sa to celé zomlelo... Ale aj také góly platia a som rád, že možno vďaka nemu budeme spokojní po skončení kvalifikácie. V tejto chvíli však mám hlavne radosť z troch bodov. Boli vydreté a veľmi dôležité, veď Island je náš konkurent. Sme veľmi radi, že sme to zvládli, ale ešte nie je robota hotová. Musíme vyhrať v Lichtenštajnsku, potom to budeme považovať za zvládnutú časť," povedal Suslov, pre ktorého to bol druhý presný zásah za národný tím pri 19. štarte.Slováci inkasovali až v treťom zápase kvalifikácie. Na konci prvého polčasu odpovedali Islanďania na exportný zásah Juraja Kucku vyrovnávajúcim zásahom z jedenástky, ktorú rozhodca nariadil po faule Dávida Hancka. Napokon však hostia splnili trojbodový cieľ, ktorý deklarovali pred odletom na Island. Dopomohol k tomu aj reprezentačný navrátilec Milan Škriniar, ktorý po problémoch s chrbtom odohral prvý celý súťažný zápas po vyše štyroch mesiacoch. "Bol to fyzicky veľmi náročný súboj. Mali sme v prvom polčase veľa ľahkých strát. Súper ich našťastie nepotrestal, no musíme sa ich v budúcnosti vyvarovať, mohli by sa nám vypomstiť," vravel slovenský stopér, ktorý napriek víťazstvu našiel v hre tímu nedostatky. "Krásne je, že sme získali tri body, ale stále sa môžeme zlepšovať. Naša hra je postavená na tímovom výkone. Aj mne dnes pomohli chalani a ja zasa im. Nebolo ľahké odohrať po dlhom čase 90 minút. Som rád, že sme to spolu zvládli," dodal Škriniar.Slovákom nerobil problém dvojhodinový časový posun a nevykoľajil ich ani polárny deň, keď na Islande je v tomto období svetlo aj v noci. "Ja som bol v pohode, dobre som sa vyspal. Myslel som si, že s tým bude problém, ale asi sme mali dobré závesy na izbe. Jediný Juro Kucka bol o pol šiestej hore a išiel sa prechádzať do mesta," dodal so smiechom Škriniar.O potvrdenie troch bodov z Islandu sa bude so spoluhráčmi usilovať v utorok v Lichtenštajnsku, ktoré je zatiaľ s nulou na bodovom konte a skóre 0:13 jasný fackovací panák skupiny. V minulosti sa slovenskí futbalisti na tomto súperovi popálili, no Škriniar si nepripúšťa, aby sa história opakovala. "Ja verím, že to tak nebude. Ešte nie sú žiadne hody. Isteže sme sa teraz spolu potešili, zakričali sme si po zápase v šatni, ale od nedele už sa pripravujeme na Lichtenštajnsko. Čaká nás dlhá cesta lietadlom, musíme dobre zregenerovať, ja sa dám po krk do ľadu. Verím, že tri body z Islandu potvrdíme."