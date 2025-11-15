|
Sobota 15.11.2025
Denník - Správy
15. novembra 2025
Kvalifikácia MS 2026: Slovensko porazilo Severné Írsko 1:0
Rozhodnutie priniesla 91. minúta a spolupráca dvoch striedajúcich hráčov. Bénes poslal z priameho kopu loptu do „malého vápna“ a nepokrytý Bobček ju dostal do brány.
Zdieľať
Slovenskí futbalisti zvíťazili nad Severným Írskom 1:0 vo svojom piatom zápase v A-skupine kvalifikácie MS 2026. Vďaka víťaznému gólu Tomáša Bobčeka v nadstavenom čase majú istotu baráže. O víťazovi skupiny, ktorý má istý priamy postup, sa rozhodne v pondelok 17. novembra v zápase Slovenska s domácim Nemeckom.
Oba tímy majú pred vyvrcholením skupinových bojov rovnaký počet 12 bodov, no Nemci lepšie skóre (+7:+4).
V úvodnej štvrťhodine si oba tímy dávali pozor na defenzívu a zaplnené tribúny nevideli gólové príležitosti. V 17. minúte si Ballard nabehol na center Devennyho a hlavou poslal loptu tesne vedľa ľavej žrde. Slováci odpovedali protiútokom po ľavej strane, keď Hancko vysunul Strelca, ktorý po úniku trafil bližšiu žrď brány hostí. Lopta sa odrazila k Ďurišovi, ktorý ju nestihol nasmerovať. Mužstvá boli aj v ďalších minútach prvého dejstva pozorné v defenzíve a prehusťovali priestor okolo pokutového územia. Po polhodine hry sa dostal k zakončeniu hlavou Charles, ale Dúbravka bol pozorný. Slovenský tím mal v závere prvého polčasu viacero úsekov s jednoduchými stratami lôpt, ktoré viedli k protiútokom hostí. V 38. minúte Charles tesne nedosiahol na loptu po krížnej lopte.
V 55. minúte sa už Slováci radovali, keď Haraslín poslal prízemnú strelu z priameho kopu do brány, no gól neplatil pre tesný ofsajd Škriniara. O desať minút si Haraslín znovu postavil loptu na priamy kop, tentoraz z ostrejšieho uhla. Odcentroval na Strelca, ktorý usmernil loptu do brány, no gól opäť neplatil, tentoraz pre ruku Strelca. Krátko na to sa Slováci dostali do ofenzívnej akcie, zodpovednosť vzal na seba Hancko, ktorý doplnil útok, no prestrelil bránu. Hancko mal sľubnú príležitosť aj v 80. minúte po narážačke s Haraslínom, no zvnútra šestnástky poslal loptu iba priamo do brankára Peacock-Farrella. Rozhodnutie priniesla 91. minúta a spolupráca dvoch striedajúcich hráčov. Bénes poslal z priameho kopu loptu do „malého vápna“ a nepokrytý Bobček ju dostal do brány.
kvalifikácia MS 2026:
A-skupina /Košice/
Slovensko - Severné Írsko 1:0 (0:0)
Gól: 90.+1 Bobček. Rozhodcovia: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.), ŽK: Gyömbér - Ballard, Hume, ČK: 90.+9 Ballard (po 2. ŽK)
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér (88. Bobček), Škriniar, Obert, Hancko - Bero, Lobotka, Rigo (84. Bénes) - Ďuriš (69. L. Sauer), Strelec (88. Boženík), Haraslín (84. Tupta)
Severné Írsko: Peacock-Farrell - McConville, Ballar, McNair (73. Magennis) - Hume (90.+7 Brown), Bradley, Saville, Devenny - Lyons, Price - Charles (46. Reid, 79. Donley)
ďalší výsledok A-skupiny
Luxembursko - Nemecko 0:2 (0:0)
Góly: 49. a 69 Woltemade
hlasy po zápase /zdroj: TASR, STVR/:
Francesco Calzona, tréner SR: „Bol to krásny zápas. Hrali sme tak, ako sme chceli hrať. Hráčom som na taktickej porade povedal, že dnes od nich potrebujeme aj niečo viac a to je srdce. Toto mužstvo dnes urobilo všetko to, čo som od neho chcel. Som za to hráčom vďačný. Vždy im opakujem, že si musia vytvoriť cieľ a ísť za ním. Iba tak sa dá zlepšovať.“
Stanislav Lobotka, stredopoliar SR: „Určite som unavený, ale šťastný. Bol to náročný zápas, aj súper, ihrisko bolo ťažké, mäkké. Snažili sme sa tvoriť a robiť všetko, čo sme si hovorili. Škoda, že dva góly neboli uznané a skôr sme to neuzavreli. Som rád, že sa nám podarilo zvíťaziť. Pre Bobčeka je to super, ´Boban´ je super chlapec, poslal nás do baráže, dokázal, že patrí do reprezentácie. Som rád, že sme to nakoniec zvládli.“
Lukáš Haraslín, krídelník SR: „Samozrejme, veľmi sa tešíme. Vedeli sme, kam sa víťazstvom môžeme dostať. Klobúk dolu pred chalanmi aj pred fanúšikmi, ako nás hnali 90 minút. Ešte teraz mám zimomriavky, ako sme to dotlačili v závere. Pri neuznaných góloch som najprv nevedel, čo sa bude diať, škoda pre nás, že to neuznali, mohli sme zápas zavrieť skôr. O to krajšie chutí gól v nadstavenom čase.“
Tomáš Bobček, útočník SR a autor jediného gólu: „Sníval som o reprezentačnej premiére, ale nie až o takej vydarenej. Nemohol som si vysnívať lepší štart - vyhrali sme a ja som dal víťazný gól. Po pravde, po góle som nevedel, či sa mi to sníva, alebo je to realita. Snažil som sa nájsť miesto po rohu a keď to padlo do brány, začal som sa tešiť. V Poľsku sa teraz cítim veľmi dobre, padá mi to tam, góly mi pomáhajú k sebavedomiu, aj dnes som si veril, že keď dostanem čo i len pár minút na ihrisku, tak tá jedna šanca tam môže prísť.“
Milan Škriniar, kapitán SR: „Sme naozaj šťastní, že sme to zvládli. Od prvej minúty sme išli za víťazstvom. Ukázali sme na ihrisku kvalitu aj bojovnosť. Aj po neuznaných góloch sme verili, že to môžeme zlomiť a nakoniec sa nám to podarilo. Navyše vzadu sme udržali nulu, čo je fantastické. Sme radi, že ´Bobo´ dal gól a rozhodol, aj on sa z toho veľmi teší. Baráž máme istú, sme za to radi, prečo sa však teraz nepokúsiť o prekvapenie? Urobíme všetko pre to, aby sme postúpili z prvého miesta, aj keď v Nemecku to bude ťažké.“
ďalší výsledok A-skupiny
Luxembursko - Nemecko 0:2 (0:0)
Góly: 49. a 69 Woltemade
tabuľka A-skupiny
1. Nemecko 5 4 0 1 10:3 12
2. SLOVENSKO 5 4 0 1 6:2 12
3. Severné Írsko 5 2 0 3 6:6 6
4. Luxembursko 5 0 0 5 1:12 0
Haraslín po S. Írsku: Veľké tímy dokážu vyhrať v nadstavení
Najskôr sa smutne prizeral, ako VAR zrušil dva góly po jeho priamych kopoch, neskôr zo striedačky videl rozhodujúci moment, ktorý priniesol slovenskému tímu erupciu radosti. Futbalista Lukáš Haraslín hovoril po víťazstve v zápase kvalifikácie MS 2026 nad Severným Írskom o veľkej túžbe po víťazstve, ktorú tím potvrdil aj výkonom.
Dvadsaťdeväťročný krídelník po zápase uviedol: „Tlačili sa sa k zakončeniu a mali sme viacero šancí, aby sme skóre otvorili už skôr. Chvalabohu, že sa nám to podarilo v nadstavenom čase.“
V druhom polčase sa sám postaral o dva priame kopy, po ktorých sa hráči aj diváci zbytočne radovali. V prvom prípade mal byť práve Haraslín strelec gólu, no radosť mu zmaril VAR, ktorý odhalil tesný ofsajd Milana Škriniara. Z druhého priameho kopu sa lopta dostala k Dávidovi Strelcovi, ktorý si v zakončení pomohol rukou. „Pri prvom neuznanom góle mi ani nenapadlo, že by tam mohol byť ofsajd. Musím si pozrieť, o koľko to bolo. V druhej situácii som tušil, že tá lopta bola tečovaná rukou, no myslel som si, že to bolo od hráča súpera. Napokon to bolo od Davida. Škoda toho, no dôležité je, že máme tri body,“ konštatoval.
Slováci naďalej išli za víťazstvom a nič na tom nezmenili ani striedania v závere zápasu, keď z trávnika odišli Haraslín, Tomáš Rigo, Norbert Gyömbér či Dávid Strelec. Práve naopak, striedajúci hráči sa postarali o rozhodujúci moment zápasu. Rohový kop Lászlóa Bénesa a zakončenie Tomáša Bobčeka znamenali veľkú, aj keď po čerstvých skúsenostiach s VAR aj značne opatrnú, radosť v Košickej futbalovej aréne. „Veľké mužstvá dokážu vyhrávať zápasy v nadstavených časoch. Už sa nám to párkrát podarilo. Aj dnes sme verili až do konca, že zápas zlomíme a vyhráme. Išli sme za víťazstvom. Vedeli sme, čo to bude pre nás znamenať a tak to aj vyzeralo. Veľká vďaka patrí našim fanúšikom za to, ako nás hnali vpred po celý zápas. Aj oni nás dotlačili k tomu jednému gólu,“ priznal Haraslín, ktorý je zároveň aj pokladník v slovenskej kabíne. Po zápase v mixzóne avizoval, že podľa Bobčekov gól v debutovom zápase nebude lacný. „Bude ho to stáť veľa. Ostane to medzi nami v šatni, no sú to príjemné starosti. Spočítam mu to ako sa patrí,“ poznamenal Haraslín s úsmevom.
O podpore divákov hovoril aj stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý dostal ideálny darček k štvrtkovým meninám. „Bola to výborná atmosféra. Už proti Azerbajdžanu bola skvelá. V takýchto ťažkých zápasoch to veľmi pomôže. Ľudia vidia, že chcete zvíťaziť a pomôžu vám. Dodajú vám energiu v čase, keď si hovoríte, že ste unavení. Možno je to ten detail, ktorý na konci rozhodne,“ konštatoval Lobotka. Skúsený reprezentant po zápase prirovnal dva neuznané góly k stretnutiu s dievčaťom, ktoré dvakrát prisľúbi účasť na rande, no nepríde. Aj preto sa gólu Bobčeka v nadstavenom čase tešil opatrnejšie: „Mal som zmiešané pocity. Na jednej strane som sa radoval, no vedel som, že je tam ten VAR, ktorý to ešte môže zmeniť. Predtým nám neuznal dva góly, preto som sa tešil, ale iba tak napoly.“
Slováci si po zápase vyslúžili potlesk zaplnenej Košickej futbalovej arény, ktorá ocenila bojovnosť a vytrvalosť, s ktorou domáci tím išiel za dôležitým triumfom. „Tréner nám nastavil mentalitu. Dal nám silu a vieru, že môžeme zvíťaziť s každým. Ak budeme veriť jemu a spoluhráčom, tak sa výsledok dostaví. On nám verí a vidí v nás silný tím. Sami sme sa presvedčili, že to ide,“ poznamenal Lobotka.
Víťazstvom nad Severným Írskom si Slováci zabezpečili istotu minimálne 2. miesta v kvalifikačnej skupine. To znamená, že v záverečnom zápase v Nemecku (pondelok v Lipsku) pôjde v konfrontácii dvoch 12-bodových tímov o priamy postup. „Vo futbale som zažil veľa emócií, v reprezentácii aj na klubovej úrovni. Toto patrí k najväčším. Týmto výsledkom sme si zabezpečili minimálne baráž a do Nemecka sa ideme popasovať o postup,“ dodal Haraslín.
Calzona chválil fungovanie tímu: Mohol by hrať aj bez trénera
Tréner futbalistov SR Francesco Calzona nešetril po piatkovom víťazstve nad Severným Írskom 1:0 slovami chvály. Adresoval ich celému tímu, divákom, ale aj striedajúcim hráčom, ktorí sa zaslúžili o mimoriadne dôležité víťazstvo. Na pozápasovej tlačovke zároveň priznal, že ak by jeho tím hral štýlom, akým sa prezentovali Severní Íri, podal by demisiu.
Slováci mali v domácom prostredí viac z hry než súper, no skórovať sa im podarilo až v nadstavenom čase. V druhom polčase ich o gólovú radosť dvakrát obral VAR, napokon však vytúžený triumf zariadil striedajúci reprezentačný debutant Tomáš Bobček, ktorý skóroval po troch minútach na trávniku. „Vyhrať takto zápas je úžasné, emotívne,“ netajil Calzona. Potešil ho príspevok Bobčeka a aj ďalšieho striedajúceho Lászlóa Bénesa, ktorý adresoval z rohového kopu gólový center. „Dostali taktické pokyny. Obaja veľmi dobre vstúpili na ihrisko. Celkovo to vypovedá o charakteristike hráčov tohto tímu vrátane tých, ktorí sú na lavičke. Bobček nie je pre mňa prekvapenie. Od septembra bol s nami na každom zraze. Nikto sa ma na neho nepýtal a to bolo aj dobre, aspoň mohol byť v pokoji. Veľmi sa zlepšil. Pochopil, aká by mala byť jeho práca, aby sa udržal v tíme. Pokiaľ tu budem ja, tak mi nestačí iba technická kvalita hráčov, ale musia mať aj chcenie reprezentovať a hrať za krajinu bez toho, aby o tom pochybovali. Bobček je ten hráč, ktorý tieto kritériá spĺňa. Pracuje veľmi tvrdo a v tichosti. Keď príde jeho šanca, tak sa snaží dokázať, že spraví maximum pre reprezentačný dres,“ povedal Calzona.
Dlho to vyzeralo, že Slovákom nebude súdené zvíťaziť. V zaplnenej Košickej futbalovej aréne (KFA) potrebovali naplno zvíťaziť, aby si zabezpečili istotu baráže a udržali si reálnu šancu na priamy postup. Dva neuznané góly i žrď, ktorú nastrelil Dávid Strelec v prvom polčase, im však futbalový osud vrátil v nadstavenom čase. „Vyzeralo to, že to bude nešťastný zápas. Súper sa snažil znervózniť nás. Hrali zápas asi ako pred 20 rokmi. Zo sto minút, ktoré trval zápas, bol čistý hrací čas asi 49 minút. Ak by moje mužstvo hralo takýmto štýlom, tak by som podal demisiu,“ konštatoval Calzona. Slováci vrátili Severným Írom októbrovú prehru 0:2, ktorá je doteraz jedinou stratou bodov Calzonovho tímu. „Vedeli sme, že sa prezentujú ostrovným futbalom, ktorým nás zdolali v prvom zápase. Dnes sme však, na rozdiel od prvého zápasu, boli lepší než súper a zvládli sme to,“ poznamenal Strelec. V 65. minúte sa radoval z gólu na 1:0, keď po priamom kope Lukáša Haraslína usmernil loptu do bránky hostí. Eufóriu však schladil VAR, ktorý ukázal Strelcov zásah rukou. „Vedel som, že to nebude gól. Napriek tomu som sa radoval, lebo nikdy neviete, ako to bude vyzerať na kamere. Vedel som, že som to dal rukou a že pravdepodobne nebude platiť,“ priznal Strelec, ktorého tešilo, že Slováci napokon našli cestu k víťazstvu: „Aj v Luxembursku sme zlomili zápas v 90. minúte. Všetci sme si verili aj tentoraz. Ja som už bol v tom čase na lavičke, no stále som to tam očami tlačil. Naše mužstvo je naozaj silné a ukázali sme to aj dnes.“
Tréner Calzona ocenil aj prístup Haraslína, Stanislava Lobotku, Denisa Vavra či Ivana Schranza, ktorých nedávno trápili zdravotné problémy, no neváhali reprezentovať a dali maximum do toho, aby pomohli tímu. „Dovolím si tvrdiť, že toto mužstvo funguje tak, že by teraz mohlo hrať aj bez trénera. Vytvorila sa pozitívna atmosféra. Veľmi rád vidím, čo sa v tíme deje. Starší hráči sú nápomocní mladým. Za tri a pol roka, čo som pri tíme, sa nikdy nestalo, že by bola nejaká výmena názorov,“ netajil Calzona. Pochvalu adresoval aj zaplnenej KFA, ktorá priniesla Slovákom víťazstvo aj v druhom zápase. V septembri 2024 v nej Slováci zdolali Azerbajdžan 2:0 v Lige národov. „Košice sú magické miesto. Diváci nás úžasne podporovali po celý zápas. Vždy som rád, keď ideme hrať do Košíc, pretože je tu výborná atmosféra. Podporu fanúšikov však cítime všade, v Trnave aj v Bratislave. Je skvelé, že nám takto pomáhajú,“ dodal Calzona.
