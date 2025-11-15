|
Sobota 15.11.2025
|Denník - Správy
15. novembra 2025
Slovensko vydrelo cenné víťazstvo. Hrdina Bobček ukázal čuch na góly a zabezpečil minimálne baráž – VIDEO, FOTO
Slovenskí futbalisti zvládli dramatický piatkový duel proti Severnému Írsku a po víťazstve 1:0 si v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta zabezpečili minimálne baráž. O rozhodujúci moment ...
15.11.2025 (SITA.sk) - Slovenskí futbalisti zvládli dramatický piatkový duel proti Severnému Írsku a po víťazstve 1:0 si v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta zabezpečili minimálne baráž. O rozhodujúci moment sa v prvej minúte nadstaveného času postaral debutant Tomáš Bobček, ktorý nastúpil v seniorskej reprezentácii vôbec po prvý raz, pričom skóroval po necelých troch minútach pobytu na ihrisku.
Zverenci trénera Francesca Calzonu predviedli na domácej pôde v Košiciach vytrvalý výkon, hoci im hneď dva góly neuznali - jeden pre ofsajd a druhý po ruke Dávida Strelca. Práve on mohol skóre otvoriť už v úvode, keď nastrelil žrď. „Futbal vie byť niekedy strašne krutý, ale aj veľmi krásny. Dnes bol pre nás, našťastie, krásny. Pocity sú úžasné,“ povedal po zápase podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ). K situácii, keď mu rozhodca zrušil gól pre ruku, dodal: „Pri druhom góle som vedel, že som mal ruku. Potešilo by ma, keby to nebolo vidieť, ale VAR asi funguje dobre...“
Hrdinom večera sa však stal 24-ročný útočník poľskej Lechie Gdansk Tomáš Bobček. Do hry prišiel v závere, no svoju šancu využil dokonale.
„Neskutočný pocit. Znamená to pre mňa veľmi veľa. Každý futbalista na Slovensku chce hrať v reprezentácii. Mne sa to podarilo a ešte k tomu som dal pri debute víťazný gól,“ vravel šťastný strelec, ktorý priblížil aj úlohy pred príchodom na ihrisko: „Veľa pokynov tam už nebolo. Išli sme tam spolu s 'Božom' dvaja útočníci... Mali sme sa snažiť nájsť si v šestnástke šancu. Využili sme to.“
Bobček venoval gól rodine a priateľke a podľa neho k výkonu hráčov výrazne pomohla aj atmosféra na štadióne: „Divákov bolo počuť celý zápas... Boli úžasní.“
Po zranení sa do zostavy vrátil Stanislav Lobotka a opäť patril k najdôležitejším hráčom. Duel zhodnotil ako mimoriadne náročný: „Bol to vydretý, šesťbodový zápas. Zima, ihrisko nebolo ideálne, mäkké, nepríjemný súper, ktorý nemal čo stratiť. Našťastie, nakoniec sme to zlomili a zápas zaslúžene vyhrali.“
Pri dvoch neuznaných góloch zvolil originálne prirovnanie: „Prirovnal by som to k tomu, že by ste išli s dievčaťom dvakrát na rande a ona dvakrát nepríde. Tretíkrát už nedúfate... Keď sme dali tretí gól, povedal som si, nejdem sa radovať, pretože predtým to dopadlo tak, ako dopadlo.“
Vyzdvihol aj autora víťazného zásahu: „Bobčo ukázal, že v reprezentácii je právom. Má čuch na gól, na priestor, kde sa môže lopta odraziť. Je to super chlapec, ktorý na sebe pracuje a má čo dať reprezentácii.“
Rovnako ocenil aj fantastickú podporu fanúšikov: „Atmosféra bola, až som bol prekvapený, neskutočná. Cítil som sa ako na 30-tisícovom. Preto sa futbal hrá.“
Víťazstvo udržalo Slovensko v hre o priamy postup. O všetkom sa rozhodne v poslednom zápase proti Nemecku v pondelok večer v Lipsku. „Je to super pocit, že môžeme hrať takýto veľký zápas. Spravíme všetko pre to, aby sme boli úspešní,“ uviedol Strelec.
Aj Lobotka dodal, že mužstvo môže v Nemecku hrať odvážne: „Nemci sú jasní favoriti, a my tam nemáme čo stratiť. Môžeme hrať uvoľnene. Bojujeme o priamy postup na MS, čo je veľká vec.“
Slováci tak po dramatickom večeri kráčajú do rozhodujúceho súboja s veľkou sebadôverou a s hrdinom, ktorého debut sa stal jedným z najpamätnejších v novodobej histórii slovenskej reprezentácie.
Tréner Calzona po dueli v Košiciach spravil zásah do nominácie. Ako informoval SFZ, keďže pre zranenie opustili národný tím Adrián Kaprálik a Mário Sauer, rozhodol sa kouč slovenských futbalistov donominovať Mareka Kristiána Bartoša. Hráč poľského klubu Motor Lublin sa k mužstvu pripojí počas soboty.
