Kvalifikácia vo Formule 1 prejde zmenami spojenými s pneumatikami, sledujú sa environmentálne ciele

Setov bude jedenásť

Gumy do dažďa budú mať

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Komisia seriálu majstrovstiev sveta F1 v snahe zlepšiť atraktivitu kráľovnej motoršportu prichádza s novinkami, ktoré sa snaží každý rok implementovať do pretekového harmonogramu. Aktuálne sa vo Formule 1 zameriavajú na zmenu kvalifikačných víkendov.Jeden z hlavných kľúčov k úspechu úspešnej kvalifikácie je mať dostatočne a rýchlo zohriate pneumatiky. Niekoľko tímov v padoku s tým však zvykne mať problémy, pretože na optimálnu teplotu gumy potrebujú až dve kolá.Na minulotýždňovom zasadnutí Komisie F1 odsúhlasili zníženie počtu setov pneumatík z trinástich na jedenásť. Zmena nastane v sobotňajšom kvalifikačnom programe v sezóne 2023. F1 týmto krokom sleduje plnenie svojich environmentálnych cieľov.Nový formát ukazuje, že by jazdci mali dostať už len štyri mäkké sady namiesto ôsmich, pričom k dispozícii budú mať aj po štyri komplety stredne tvrdých a tri tvrdé.V praxi sa dnešná alokácia 8/3/2 premietne do podoby 4/4/3, vďaka čomu každý pilot ušetrí dve sady gúm.Podľa informácií motoristického portálu racefans.net prejde kvalifikácia ešte zásadnejšou zmenou.V prvej časti kvalifikácie bude možné nasadiť len tvrdú zmes, v prostrednej si piloti obujú stredne tvrdú a v záverečnom "rozstrele" si piloti zajazdia na mäkkých pneumatikách.Ak zaprší, tímy budú mať, samozrejme, k dispozícii aj gumy do dažďa a prechodných podmienok.