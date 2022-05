Vajda sa stal hlavným trénerom Molčana: Je to pre mňa nový impulz

Marián Vajda sa stal hlavným trénerom slovenského tenistu Alexa Molčana. Bývalý úspešný kouč Novaka Djokoviča bol pri všetkých 20. grandslamových tituloch Srba a priviedol ho k postu svetovej jednotky. Vajda sa dohodol s Molčanom na spolupráci do konca roka a bude ho sprevádzať na turnajoch ATP.

"Táto myšlienka vznikla v Alexovej hlave už minulý rok. Všimol som si jeho záujem vytvoriť okolo seba dobrý tím. Po rozviazaní zmluvy s Novakom prišli ponuky a kontakty. Niekoľko manažérov ma oslovilo, aby som trénoval dobrých hráčov. Alex bol však prvý, ktorý ma kontaktoval, navyše je to Slovák, čo zohralo dôležitú úlohu. Chcem pomôcť Alexovi a slovenskému tenisu. Vážim si, že som dostal šancu s ním pracovať. Dostal sa do najlepšej svetovej päťdesiatky, na čom ma veľkú zásluhu jeho doterajší tréner Karol Beck a kondičný kouč Dávid Olasz. Veľmi sa teším na našu spoluprácu, je to pre mňa nový impulz. Alex je už dnes vzor pre mladú generáciu a ukazuje deťom svoju kvalitu," uviedol Vajda, ktorý vo štvrtok zamieri s Molčanom na turnaj ATP Masters 1000 v Ríme.

Najlepší slovenský singlista figuruje momentálne na 47. mieste svetového rebríčka ATP. "Alex je na tom rebríčkovo rovnako ako Novak, keď som s ním začínal. Chcem mu odovzdať svoje skúsenosti. Veľmi pozitívne je, že si rozumieme s Karolom Beckom. Máme podobné tréningové metódy, podobné názory na organizáciu turnajov. Priorita sú grandslamy. Na najväčších turnajoch budeme Alexa sprevádzať spoločne. Je super, že na 250-kach a 500-kach sa vďaka svojmu rebríčkovému postaveniu dostane priamo do hlavnej súťaže. Musí sa dostať do takej formy, aby vedel zvládať ťažké zápasy a zdolávať kvalitných súperov," zdôraznil Vajda.

Molčan si od spolupráce s trénerskou osobnosťou veľa sľubuje. "Verím, že spolu dosiahneme čo najlepšie výsledky. Už vlani sme sa s pánom Vajdom stretli, vtedy mi odporučil ako trénera Karola Becka. Som veľmi rád, že teraz sme sa dohodli na spolupráci. Kde je vôľa, tam je cesta. Ambície sú vysoké, po angažovaní trénera svetového kalibru mám ešte väčšiu chuť do tenisu. Nebudem prezrádzať konkrétne rebríčkové ambície. Dúfam, že na konci roka ich všetci uvidia."

Spoluprácu medzi Molčanom a Vajdom privítal aj prezident Slovenského tenisového zväzu Miloslav Mečíř. "Osobne som veľmi rád, že sa dohodli. Celá vec skrsla v hlave Alexa, ktorý je od 16 rokov v Národnom tenisovom centre. Dokazuje to, že je nielen dobrý hráč, ale má aj predstavu, kam to chce v tenise dotiahnuť. Myslím si, že spolupráca s Marošom mu prinesie veľké zlepšenie. Využili sme, že Marián bol po ukončení tréningového procesu s Djokovičom voľný. Má veľmi dobre rozobraných hráčov. Pevne verím, že im to bude spolu klapať. Držím im palce."