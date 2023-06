Kvalifikácie Euro 2024: Lichtenštajnsko - SLOVENSKO 0:1. Slováci si upevnili druhé miesto v tabuľke

Sú tak na postupovom 2. mieste tabuľky skupiny J. Jediným strelcom bol v 1. polčase Denis Vavro.

V ďalších zápasoch skupiny Portugalsko gólom Cristiana Ronalda v 89. minúte vyhralo na Islande 1:0 a s 12 bodmi jasne vedie skupinu. Luxembursko vyhralo v Bosne a Hercegovine 2:0 a zaradilo sa na 3. miesto tabuľky so siedmimi bodmi. Na finálový turnaj postúpia prvé dva tímy zo skupiny.

Slovenský tím najbližšie čaká domáci zápas proti Portugalsku 8. septembra a o tri dni už prvá odveta, a to s Lichtenštajnskom.

Od úvodu zápasu vo Vaduze Slováci dominovali. V 7. minúte sa po rohu sám pred prázdnou bránou ocitol Kucka, no nespracoval padajúcu loptu. Po ňom prišli aj šance Polievku, Škriniara i Hamšíka. Hrozli najmä vďaka rohovým kopom, ktorých kopali osem.

Až do 25. minúty sa domáci tím nedostal ani do jednej šance či s loptou do šestnástky, no zrazu prišiel center k nepokrytému Göppelovi, ktorý z voleja poslal loptu do Dúbravku. Slovenský brankár ju vyrazil na brvno.

Ďalej pokračovala aktivita Slovákov, no Mak, Polievka, Hamšík aj Kucka pokračovali v zahadzovaní šancí. Gól padol až v nadstavenom čase po 11. rohovom kope. Suslov našiel Hancka, ktorý predĺžil loptu k vzdialenejšej žrdi a hlavou presne zakončil Denis Vavro.

V 2. polčase šancí výrazne ubudlo, slovenský tím sa už nedostával do vyložených príležitostí. Marek Hamšík aj Tomáš Suslov síce zakončili, no z väčších vzdialeností nepresne. V 76. minúte mali šancu aj domáci, keď sa po sérii nepresností od Vavra k lopte dostal Selanović, no Dúbravka jeho pokus vyrazil.

