Navrátilová opäť zvíťazila nad rakovinou a spravila si zoznam vecí, ktoré chce ešte stihnúť

Tri dni v panike

Rakovina hrdla a prsníka

20.6.2023 (SITA.sk) - Tenisová legenda Martina Navrátilová potvrdila, že opäť zvíťazila v boji proti rakovine. Uviedla to na svojom twitteri po dni plnom rôznych testov na špeciálnej klinike v New Yorku.„Ďakujem všetkým doktorom, sestričkám aj ďalším špecialistom. Je to veľká úľava," uviedla 66-ročná niekdajšia svetová jednotka. O tom, že niekdajšia tenistka zvládla ďalší boj s rakovinou, referovali lekári už v druhej polovici marca.Pražská rodáčka len v januári svetu oznámila, že má rakovinu hrtana aj prsníka a začína liečbu.„Tri dni som bola v totálnej panike a myslela som si, že ďalších Vianoc sa už nedočkám," hovorila členka Medzinárodnej tenisovej siene slávy začiatkom jari. Priznala tiež, že si spravila zoznam vecí, ktoré by ešte chcela stihnúť.V novembri si všimla zväčšenú uzlinu na krku, zašla za lekárom a biopsia odhalila rané štádium rakoviny hrdla. Popri ďalších vyšetreniach jej odhalili aj rakovinu prsníka v počiatočnom štádiu. S nádorom bojovala Navrátilová aj v roku 2010, vtedy tiež zvíťazila nad rakovinou prsníka.Martina Navrátilová počas svojej bohatej kariéry dosiahla okrem osemnástich grandslamových titulov vo dvojhre aj ďalších 31 vo štvorhre žien a 10 v mixe. Na čele rebríčka WTA strávila vo dvojhre 167 týždňov a vo štvorhre 331 týždňov.Prvýkrát ukončila kariéru v roku 1994, neskôr sa vrátila na súťažné kurty v roku 2000 a hrala len štvorhru a mix, dvojhru len výnimočne. V ostatných rokoch sa v tenisovom svete pohybuje ako televízna analytička.