Kvalifikovaní poradcovia politikov sú celosvetovým trendom. Koľko poradcov má Matovič a Kollár?

21.6.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) má v súčasnosti troch poradcov. Sú nimi bývalý diplomat Juraj Priputen, Vlasta Kutláková a Marcela Kulifajová.Premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) radí podnikateľ Ľubomír Ščasný, exposlanec Ján Marosz . Externým poradcom je bývalý šéf Strany maďarskej koalície (SMK) József Berényi Kollárov poradca Priputen radí v oblasti zahranično-politickej agendy. Kutláková sa venuje vnútornej politike a Kulifajová témam regionálneho rozvoja.„Menované dámy majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Pán Priputen má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,“ povedala agentúre SITA hovorkyňa predsedu parlamentu Michaela Jurcová Priputen v minulosti pôsobil v rezorte diplomacie. Prezident Ivan Gašparovič ho v roku 2013 vymenoval za slovenského veľvyslanca v Chorvátsku.Kulifajová v tohtoročných februárových voľbách kandidovala do parlamentu za hnutie Sme rodina . Kutláková bola poslaneckou asistentkou Kollára v minulom volebnom období.Pokiaľ ide o poradcov premiéra, Ščasný je šéfom poradného zboru. Vyštudoval Fakultu riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Od mája 1989 sa až do súčasnosti venoval podnikaniu.Marosz bol v minulosti tieňovým ministrom dopravy hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Po voľbách sa stal štátnym tajomníkom ministerstva dopravy. Po pár dňoch sa vzdal funkcie a následne prešiel na úrad vlády.Zbor poradcov premiéra Matoviča sa stále tvorí.„Je záujem, aby v zbore pôsobili osobnosti, ktoré budú premiérovi radiť vo všetkých oblastiach rozvoja Slovenska. Naším zámerom je, aby bol poradný orgán premiéra čo najkvalitnejší, a preto sa proces jeho vzniku nebude urýchľovať,“ uviedol pre agentúru SITA tlačový a informačný odbor úradu vlády.Trnavský vicežupan a bývalý šéf SMK Berényi sprevádzal Matoviča na nedávnej návšteve Budapešti pri stretnutí s maďarským premiérom Viktorom Orbánom „Je medzi nami zatiaľ ústna dohoda, že mu budem pomáhať pri formovaní menšinovej politiky vlády a pri formovaní slovensko-maďarských vzťahov,“ povedal agentúre SITA Berényi.Ako ďalej poznamenal, tuší, prečo padla voľba práve na neho. „S pánom Matovičom sa poznáme od roku 2014. Komunikovali sme, keď bol opozičným poslancom,“ priblížil Berényi.Vysvetlil, že SMK mala v roku 2014 prvýkrát maďarského kandidáta na prezidenta Gyulu Bárdosa . Vtedajší predseda parlamentu Pavol Paška (Smer-SD) určil skorý termín prvého kolo prezidentských volieb. SMK sa dostala do časovej tiesne, nevedela, či stihne vyzbierať 15-tisíc podpisov.„Vtedy sa prvýkrát ozval bez toho, aby som ho poznal a povedal, že nám poskytne na prezidentskú kandidatúru podpisy poslancov OĽaNO, ak to budeme potrebovať. Odvtedy sme začali komunikáciu na politickú tému,“ opísal Berényi svoje zoznámenie s Matovičom.Poradné tímy mali aj bývalí slovenskí premiéri a šéfovia parlamentu. Podľa exministra zahraničných vecí a bývalého europoslanca Eduarda Kukana je kvalifikovaný poradca politika celosvetový trend.„Kompetentní politici a dobrí manažéri si berú schopných poradcov. Odvádzajú spoľahlivú koncepčnú prácu pri formovaní rôznych stanovísk. Premiér nemá toľko času venovať sa každej otázke a naštudovať si ju, preto je poradca nezastupiteľný,“ vysvetlil Kukan.Keď bol Kukan poslancom Európskeho parlamentu, tak vedel, kto je poradcom predsedu Európskej komisie . „Skoro všetko, čo šéf komisie robil, vychádzalo z dielne tohto človeka,“Keď chcel Kukan ako šéf slovenskej diplomacie napríklad poznať stanovisko nemeckého kabinetu v zahraničnej politike, tak „sme vedeli, komu máme volať“. Profesionáli podľa neho vedia, kto má vplyv napríklad na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona či britského ministerského predsedu Borisa Johnsona Kukan hovorí, že do svojho ministerského kabinetu si vyberal silný tím, ktorý mu pomáhal. Na čele jeho kabinetu v rezorte boli napríklad bývalý minister zahraničia Miroslav Lajčák alebo súčasný poslanec parlamentu Peter Kmec . Ten bol do februárových parlamentných volieb poradcom premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).