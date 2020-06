ĽSNS trvá na nominácii Kotlebu do čela výboru, politológ jeho opakované nezvolenie hodnotí pozitívne

Extrémisti by nemali šéfovať výborom

ĽSNS treba vynechať z rokovaní

Kotlebu nezvolili už sedemkrát

21.6.2020 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) trvá na nominácii svojho predsedu Mariana Kotlebu do čela Výboru Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva Ako agentúru SITA informoval hovorca strany a poslanec parlamentu za ĽSNS Ondrej Ďurica , Kotlebu budú nominovať dovtedy, kým si „poslanci vládnej koalície nezačnú ctiť dohodu“, ktorá vzišla z povolebného stretnutia predsedov všetkých parlamentných politických strán.Politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík hodnotí opakované nezvolenie Kotlebu do tejto funkcie mimoriadne pozitívne.„Nezvolenie Mariana Kotlebu za predsedu výboru pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva je jednoducho len opakovaným porušením dohody,“ priblížil Ďurica.Podľa politológa je dobré, ak si väčšina poslancov uvedomuje, na akých hodnotách je postavená Slovenská republika a nedovolí „extrémistom“, pravicovým či ľavicovým, aby sedeli vo funkciách šéfov parlamentných výborov.„Vládna koalícia nemala vôbec pripustiť, aby extrémisti šéfovali ktorémukoľvek výboru, bez ohľadu na to, či ide o vojenské spravodajstvo alebo kontrolu Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Veď v čom je Beluský (poslanec NR SR za ĽSNS Martin Beluský, pozn. SITA), ktorý predsedá výboru na kontrolu činností NBÚ, lepší ako Marian Kotleba?“ pýta sa Štefančík.Na otázku agentúry SITA, či by mali kotlebovci navrhnúť do vedenia výboru iného kandidáta, politológ odpovedá, že je úplne nepodstatné, či ide o Kotlebu alebo „iného extrémistu“. Mal by to byť podľa neho človek, ktorý rešpektuje princípy liberálnej demokracie.„Daný výbor má viacerých opozičných členov zo Smeru, takže jediné riešenie je ísť touto cestou a ĽSNS vynechať úplne z rokovaní,“ uzavrel Štefančík.Poslanci NR SR nezvolili Kotlebu za predsedu parlamentného výboru celkovo sedemkrát. Problém s jeho nomináciou majú predovšetkým koaliční poslanci.Po voľbách sa parlamentné strany dohodli, že si výbory NR SR rozdelia v pomere 12 ku 7 v prospech koalície. Vedenie výboru NR SR na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva pripadlo opozičnej ĽSNS.