30.1.2026
Kvalita bez kompromisov sa oplatí
Tagy: bezpečnosť potravín Ovocie PR Zelenina
Premýšľali ste však niekedy nad tým, čo sa deje s jablkom alebo paradajkou predtým, než skončia vo vašom košíku? Bezpečnosť a čerstvosť by mali byť na prvom mieste. Ako ...
30.1.2026 (SITA.sk) - Premýšľali ste však niekedy nad tým, čo sa deje s jablkom alebo paradajkou predtým, než skončia vo vašom košíku? Bezpečnosť a čerstvosť by mali byť na prvom mieste.
Ako zákazníci máte právo vedieť, čo vkladáte do svojho nákupného košíka. V modro-žltom reťazci Lidl to nie je len o nízkych cenách, ale predovšetkým o prepracovanom systéme kontroly kvality, vďaka ktorému môžete nakupovať bez obáv. V Lidli totiž kvalita nie je len prázdna fráza. Reťazec si s pomocou odborníkov stanovil vlastné hraničné limity pre čerstvé ovocie a zeleninu, ktoré sú až trikrát prísnejšie, než určuje legislatíva.
Limity stanovené Lidlom určujú, že obsah zvyšku akejkoľvek účinnej látky nesmie presiahnuť jednu tretinu zákonom stanoveného maxima. Inak povedané, Lidl je trojnásobne prísnejší než legislatíva. Tento prísny prístup zaisťuje, že produkty sú skutočne bezpečné aj pre tie najcitlivejšie skupiny, ako sú napríklad deti. Cieľom diskontu je ponúkať potraviny, ktoré sú v súlade s najmodernejšími vedeckými poznatkami o zdraví aj ochrane planéty.
"Naším cieľom nie je len spĺňať povinné normy, ale nastaviť si vlastný štandard kvality. Chceme, aby zákazníci pri pultoch s ovocím a zeleninou nemuseli váhať. Vďaka nášmu systému kontroly kvality si môžu byť istí, že za dostupnú cenu dostávajú potraviny v špičkovej kvalite a maximálnej čerstvosti," povedal Ján Gábor, vedúci úseku v rezorte nákupu pre čerstvé ovocie a zeleninu v Lidli.
Prísne požiadavky uplatňuje naprieč celým segmentom čerstvého tovaru. Skvelým príkladom sú jablká. Aby reťazec s istotou zabezpečil, že svojim zákazníkom ponúka to najlepšie, jablká sú kontrolované v akreditovaných laboratóriách až 68-krát ročne. Celkovo diskont vykonáva tisíce analýz ročne. Každý produkt podlieha prísnym kritériám ešte predtým, než sa vôbec dostane na pulty predajní. Kontrolovaný je už u samotného dodávateľa a tiež počas distribúcie.
Zamestnanci kontrolujú kvalitu ovocia a zeleniny v pravidelných intervaloch. Sledujú a testujú ich už v logistických skladoch a následne prebieha kontrola priamo v predajniach každú hodinu. Tento nepretržitý kolobeh zaisťuje, že v regáloch nájdete len plodiny tej najvyššej kvality.
"U nás v Lidli nejde o jednu náhodnú kontrolu, ale o nepretržitý reťazec testovania od poľa a sadu až po regál. Neustála kontrola je naším prísľubom, že zákazníci u nás nájdu tie najkvalitnejšie plodiny," uzavrel Ján Gábor.
Kvalita v Lidli však nekonči pri čerstvých potravinách. Často panuje mýtus, že za vysokú kvalitu a nadštandardné testovanie si musí zákazník priplatiť. Lidl však stavia na stratégii, kde kvalitné produkty môžu príjemne prekvapiť nielen chuťou, ale aj dostupnou cenou. Využíva na to najmä svoje privátne značky, pri ktorých má priamy dosah na kvalitu. V regáloch tak nájdete nielen bezpečnejšie ovocie, ale aj širokú ponuku potravín so zníženým obsahom soli a cukru, či produkty bez zbytočných konzervantov.
Keď nabudúce v Lidli siahnete po strapci paradajok alebo vrecku jabĺk, môžete si byť istí, že si domov odnášate bezpečné a kvalitné potraviny. Pretože v modro-žltom reťazci platí, že kvalita bez kompromisov sa oplatí.
