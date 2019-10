Kvalita práce s mládežou sa má podporiť, zaviesť sa má značka kvality

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Kvalita práce s mládežou by sa mala podporiť a posilniť. Vyplýva to z novely zákona o podpore práce s mládežou, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Rezort školstva chce napríklad zaviesť nový inštitút značky kvality - Moderné centrum mládeže. Rozšíriť navrhuje tiež zoznam účelov, na ktoré sa poskytuje dotácia.Značku kvality by mal udeľovať minister školstva na základe žiadostí hodnotených Akreditačnou komisiou.uvádza sa v predkladanom materiáli. Dôvodom je potreba zvyšovania a garancie kvality inštitúcií pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Udeľovanie značky kvality môže podľa rezortu školstva výrazne pomôcť aj menším subjektom pôsobiacim v oblasti práce s mládežou.Cieľom návrhu zákona je podľa predkladateľov tiež podporiť potenciál práce s mládežou a flexibilne reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí či posilniť rozvoj participácie a angažovanosti mladých pri správe vecí verejných. Zaviesť chcú napríklad možnosť, aby obec ustanovila mládežnícky parlament, ktorý by napríklad prerokovával záväzné nariadenia obce, týkajúce sa mládeže.Upraviť sa má aj účel poskytnutia dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj niektoré podmienky poskytnutia dotácie s cieľom uľahčiť žiadateľom možnosť sa o dotáciu v oblasti práce s mládežou uchádzať.píše sa v predkladanom materiáli.Upraviť sa má aj dokladovanie bezúhonnosti a poskytovanie podnikových štipendií. Parlament prijal pozmeňujúci návrh Ľubomíra Petráka (Smer-SD). Bezúhonnosť tak nemá byť dokladovaná povinne pred začiatkom výkonu dobrovoľníctva. Ten, pre koho dobrovoľník pracuje, však bude mať možnosť potvrdenie si vyžiadať. Pri podnikových štipendiách zas budú môcť podnikateľ a študent uzatvoriť zmluvu na dobu určitú ako podmienku štipendia.