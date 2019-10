Ruská FSB upozorňuje na aktivity teroristov na internete

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva/Soči 16. októbra (TASR) - Od začiatku tohto roka bolo na území Ruska zmarených 39 teroristických útokov. Okrem toho bezpečnostné zložky odhalili a rozbili 49 teroristických buniek, ktorých členovia plánovali útoky v rôznych regiónoch krajiny. Na odbornej konferencii v Soči to v stredu uviedol riaditeľ Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexandr Bortnikov.Vo svojom vystúpení k účastníkom stretnutia vysokých predstaviteľov bezpečnostných služieb, bezpečnostných agentúr a orgánov činných v trestnom konaní Bortnikov spresnil, že za uvedené obdobie bolo v RuskuVeľkú časť svojho príspevku Bortnikov podľa agentúry Interfax venoval boju proti terorizmu v internetovom priestore, pričom apeloval na posilnenie spolupráce tajných služieb jednotlivých krajín.Riaditeľ FSB informoval, že príslušné ruské orgány tento rok obmedzili prístup k viac ako 8000 internetovým stránkam sBlokované boli aj účty takmer 5500 osôb podozrivých z účasti na terorizme.Upozornil, že podľa informácií FSB teroristické skupiny vytvárajú a rozvíjajú svoje vlastné "V tejto súvislosti podľa Bortnikova narastá hrozba, že teroristi za pomoci malvérov zaútočia na životne dôležité strategické objekty, aby takto - napríklad - spôsobili ich havárie.Bortnikov tiež varoval, že teroristi môžu maskovať svoje hackerské útoky tak, aby navonok pôsobili ako akcie tajných služieb konkrétnych štátov. Upozornil, že táto situácia by mohla prerásť do politických či dokonca vojenských konfliktov.Podľa šéfa FSB sa najnovšie objavila hrozba, že teroristi budú používať bezdrôtové technológie nezávisle od služieb mobilných operátorov a dostupnosti prístupu k internetu.Bortnikov vyhlásil, že spektrum možností teroristov sa rozšíri aj vďaka väčšej dostupnosti technológií umelej inteligencie, s ktorých pomocou je možné analyzovať veľký objem dát - vrátane nelegálne získaných.Spomenul aj fakt, že na financovanie teroristických skupín sa čoraz častejšie používajú nimi založené nastražené firmy, ktoré legálne obchodujú na burze a investujú do nehnuteľností a do ekonomiky.Dodal, že teroristi čoraz častejšie používajú aj také kryptomeny, ktoré im - na rozdiel od bitcoinu a jemu podobných kryptomien - zaručujú anonymitu.