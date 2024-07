Kvalita vody v Seine je pred začiatkom OH vo vyhovujúcom stave, situáciu môžu zhoršiť len intenzívne dažde

Náhradné riešenie

Pretrvávajúce dažde

12.7.2024 (SITA.sk) - Kvalita vody v rieke Seina, v ktorej by sa mali konať na olympijských hrách v Paríži preteky v diaľkovom plávaní aj triatlone, je necelé tri týždne pred štartom súťaží vyhovujúca. Podľa vyjadrenia zástupcov radnice francúzskej metropoly splnila hygienické požiadavky na kúpanie v desiatich alebo jedenástich dňoch z ostatných dvanástich.„Dúfame, že sa ešte zlepší, ale nemáme žiadne obavy o organizovanie súťaží,“ povedal rozhlasovej stanici RFI námestník parížskej starostky Pierre Rabadan. Informoval o tom aj český web Sport.czKvalitu vody v Seine budú hygienici aj naďalej sledovať. Ak by obsah enterokokov a baktérií E. coli v rieke prekročil povolenú hranicu, usporiadatelia olympijských hier majú pripravené náhradné riešenie.Diaľkoví plavci by mohli súťažiť vo Vaires-sur-Marne neďaleko Paríža, kde sa uskutočnia veslárske a kanoistické súťaže. V triatlone v extrémnom prípade pravidlá umožňujú súťažiť v duatlone, teda bez plaveckej časti.Situáciu s kvalitou vody v Seine dlhodobo zhoršujú pretrvávajúce dažde, pretože dažďová voda preniká do kanalizačného systému a spôsobuje vyplavovanie fekálnych baktérií priamo do rieky. Hladiny Seiny zvýšili aj záplavy rieky Yonne, ktorá sa do nej vlieva.Novovybudovaný rezervoár s kapacitou 50-tisíc kubických metrov na uskladnenie nadbytočnej dažďovej vody prvýkrát použili 18. a 19. júna, čím zabránil vyliatiu 40-tisíc kubických metrov odpadovej vody do Seiny.