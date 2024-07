Španieli sú pred finále ME vo futbale favoritmi, Angličania však dokážu produkovať nebezpečné iskry

Výnimočný príbeh

12.7.2024 (SITA.sk) - Vyvrcholenie futbalových majstrovstiev Európy v Nemecku sa blíži, už v nedeľu večer na Olympijskom štadióne v Berlíne zabojujú o titul výber Španielska a Anglicka.Na jednej strane Španieli, ktorí na turnaji ešte neprehrali a v riadnom hracom čase nezvíťazili iba vo štvrťfinále proti Nemcom. Na druhej občasne trápiaci sa Angličania, ktorí však na podujatí previedli niekoľko veľkých okamihov. Kým španielsky výber túži po štvrtom titule šampiónov „starého kontinentu", tak Albión by rád získal premiérový. A prvú trofej z vrcholného podujatia po 58 rokoch.Finále Eura 2024 sa uskutoční v nedeľu na pozadí množstva zaujímavých príbehov, nad ktorými však jeden z nich pravdepodobne vyčnieva. Na štadióne, ktorý vybudovali nacisti pre olympijské hry v roku 1936, bude mať španielsky mladík Lamine Yamal deň po sedemnástych narodeninách opäť zahviezdiť na vrcholnom fóre.Je to práve tento krídelník, ktorý žiari na turnaji, na ktorom hralo či hrá viacero megahviezd - Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé či Harry Kane . Španielskemu tímu ponúkajú krídelníci Yamal a Nico Williams v ostatnom období chýbajúcu priamočiarosť, stred poľa „červenej fúrie" však na tomto podujatí výrazne vyčnieva nad súpermi.Španieli na ME ovládli skupinu, súčasťou ktorej boli obhajcovia titulu Taliani či semifinalisti ostatných MS Chorváti, vo vyraďovacej časti prešli cez hostiteľskú krajinu aj úradujúcich vicemajstrov sveta Francúzov, ktorí patrili medzi hlavných ašpirantov na zlato. Nie je preto prekvapením, že pred finále sú favoriti.„Boli najlepším tímom doterajšieho priebehu turnaja. Ale teraz sme tu my a podľa toho, čo sme doteraz ukázali, máme rovnako dobré šance ako oni," vyhlásil tréner anglického výberu Gareth Southgate Pred turnajom aj počas neho čelil kritike za výkony jeho zverencov. Cez to všetko sa však preniesli, aj keď už v osemfinále v súboji proti Slovákom boli krôčik od vyradenia. A už zopakovali finálovú účasť na ME spred troch rokov.Vtedy doma v Londýne podľahli po penaltovom rozstrele Talianom a predĺžili čakanie na „veľký" titul. Zatiaľ naposledy ovládli svetový šampionát ešte v roku 1966 v domácom prostredí. V anglickom tíme je viacero hviezd a vždy niektorá z nich zasiahla.V osemfinále proti Slovákom v úplnom závere vyrovnal Jude Bellingham a vzápätí rozhodol Harry Kane, vo štvrťfinále proti Švajčiarom vyrovnal na 1:1 Bukayo Saka a duel poslal do predĺženia, Angličania potom postúpili cez rozstrel. V semifinále prišiel na pomoc menej známy Ollie Watkins, ktorý poslal domov Holanďanov zásahom zo záveru duelu. Kto bude ďalší?„Angličania sú schopní spôsobiť veľa škôd aj bez toho, aby hrali veľmi plynule. Majú v kádri kvalitu, ktorá im umožňuje produkovať tieto nebezpečné iskry," uviedol pred finále obranca španielskeho družstva Daniel Vivian.Logika hovorí, že Španieli ovládnu finále a získajú rekordný štvrtý titul z ME. Bol by to spravodlivý záver turnaja v prospech tímu, ktorý dlho drží loptu a je mimoriadne nebezpečný v útoku.Pripomína možno víťazov Eura 2012 so Xavim Hernándezom Xabim Alonsom či Davidom Silvom . V súčasnom kádri síce nie sú až také hviezdy ako vtedy, no boli by ich dôstojnými nástupcami.