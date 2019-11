Kvalite ovzdušia sa chceme viac venovať, deklaruje mesto Bratislava

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. novembra (TASR) - Ochranu všetkých zložiek životného prostredia vrátane ovzdušia považuje mesto Bratislava za jednu z prioritných oblastí, ktorej sa chce viac venovať. Zriadilo preto aj pracovnú skupinu pre ochranu ovzdušia. Tvoria ju zamestnanci magistrátu a externí spolupracovníci z inštitúcií, ktorí sa venujú problematike ochrany ovzdušia. Pre TASR to povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla. Reagoval tak na utorkové vyhlásenie iniciatívy Za čisté ovzdušie, ktorá na základe svojich meraní v hlavnom meste upozornila na alarmujúce výsledky. Tie ukázali hodnoty nebezpečných častíc i to, že vzduch, ktorý dýchajú ľudia v Bratislave, im škodí.vysvetlil Bubla.Mesto tvrdí, že je potrebné zlepšiť informovanosť občanov o tejto problematike.podotkol hovorca. Okrem lepšieho informovania verejnosti sa pracovná skupina zaoberá témou prípravy nového Integrovaného programu na zlepšenie kvality ovzdušia, ako aj zlepšením merania kvality ovzdušia.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) podľa magistrátu realizuje tiež projekt, v rámci ktorého budú zvýšené počty meracích staníc. V rámci Bratislavy ide o obnovu existujúcej meracej stanice na Trnavskom mýte, dobudovanie novej stanice v Rači aj mobilnej monitorovacej stanice v Podunajských Biskupiciach."Mesto spolupracuje aj s Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na umiestnení 400 kusov senzorov na meranie rôznych zložiek životného prostredia a v rámci projektusa zameriava na testovanie, analýzu a zverejňovanie dát o kvalite životného prostredia," spresnil Bubla.Keďže v Bratislave má najväčší podiel na znečisťovaní ovzdušia doprava, mesto sa zameriava najmä na opatrenia zvyšujúce podiel MHD na úkor individuálnej automobilovej dopravy. Medzi ne patrí podľa magistrátu napríklad zavedenie parkovacej politiky, zavádzanie preferencie MHD v križovatkách, vyhradzovanie bus pruhov, dokončenie, rekonštrukcia a projektovanie predĺženia električkových radiál.poznamenal hovorca.V utorok upozornili občianski aktivisti z iniciatívy Za čisté ovzdušie, že na viacerých miestach v Bratislave zaznamenali zvýšene hodnoty ultrajemných častíc, ale aj častíc PM 2,5 a PM 10.uviedla Dana Mareková z iniciatívy. Za kľúčové považuje, aby sa zlepšil zber dát.podotkla. Jednotlivé kroky bratislavskej samosprávy sú podľa nej viditeľné, avšak pomalé na to, aký závažný je tento problém.