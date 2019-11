Plénum sa začne zaoberať návrhom štátneho rozpočtu v piatok

Ilustračné foto. Foto: TASR, Martin Baumann Foto: TASR, Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. novembra (TASR) - Diskusia k návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok začne v piatok (29. 11.) od deviatej hodiny ráno. Dohodli sa na tom poslanci na grémiu ešte pred začiatkom 53. schôdze Národnej rady SR. Zákon roka počíta v roku 2020 s deficitom 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP). Parlament bude však ešte predtým rokovať aj o zvýšení bankového odvodu od budúceho roka, pričom návrh má prerokovať v skrátenom režime.Návrh rozpočtu verejnej správy na budúci rok schválila vláda 14. októbra, Slovensku sa podľa neho v tomto roku nepodarí dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Deficit verejných financií by mal byť 0,68 % HDP v tomto roku, v budúcom roku by mal schodok klesnúť na úroveň 0,49 % HDP. Vyrovnané hospodárenie by malo byť od roku 2021. Hrubý dlh verejnej správy by však mal klesať. V tomto roku by mal dosiahnuť 47,9 % HDP a dostane sa tak pod dolné sankčné pásmo. Návrh rozpočtu predpokladá, že hrubý dlh bude klesať o ďalších 3,1 percentuálneho bodu (p. b.) HDP. Na konci horizontu tak rozpočet očakáva hrubý dlh na úrovni 44,8 % HDP.Rezort financií už pripravil aj zmeny v rozpočte, schválil ich v pondelok (25. 11.) parlamentný finančný výbor. Upravujú sa príjmy aj výdavky, niektorým kapitolám ako ministerstvu práce, či pôdohospodárstva vzrastú výdavky. Ministerstvo zároveň upustilo od zámeru zvýšiť spotrebnú daň pri tabaku. Šéf rezortu Ladislav Kamenický (Smer-SD) sa zároveň vyjadril, že by bolo dobré, ak parlament rozpočet schváli a vyhne sa tak rozpočtovému provizóriu. Výrady k zákonu roka totiž má opozícia, koaličná SNS sa vyjadrila, že rozpočet podporí, aj keď s výhradami.Okrem návrhu štátneho rozpočtu predložilo ministerstvo financií aj návrh na skrátené legislatívne konanie o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, ktorý sa má zdvojnásobiť na 0,4 % a má platiť naďalej.V rámci schvaľovania programu schôdze poslanec Marián Viskupič (SaS) neuspel s návrhom, aby mohol vystúpiť k návrhu rozpočtu verejnej správy predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko. Parlament taktiež odmietol návrh Igora Matoviča (OĽaNO), aby rezort dopravy predložil informácie o výkupe pozemkov pod budovaným obchvatom Bratislavy a rýchlostnej cesty R7. Plénum zamietlo aj ďalší procedurálny návrh Jána Marosza (OĽaNO), aby rezort dopravy zverejnil informácie o príprave súťaže na dodávateľa nového mýtneho systému a taktiež zverejnil zmluvu s mýtnou firmou Skytoll.Naopak, s procedurálnym návrhom uspel Dušan Muňko (Smer-SD), aby Národná banka Slovenska uskutočnila hĺbkový audit druhého a tretieho piliera a predložila ho do šiestich mesiacov do parlamentu.