 Tlačové správy

Kvalitné diely a pravidelný servis: Pilier efektívnej priemyselnej prevádzky



V súčasnom konkurenčnom priemyselnom prostredí je pre zachovanie konkurencieschopnosti dôležitá spoľahlivosť a pohotovosť výrobných zariadení.



Kvalitné diely a pravidelný servis: Pilier efektívnej priemyselnej prevádzky

Investícia do vysoko kvalitných náhradných dielov a systematická údržba predstavujú najefektívnejšiu stratégiu na minimalizáciu prestojov, znižovanie celkových prevádzkových nákladov a maximalizáciu životnosti strojového parku.  

Európska norma EN 13 306 definuje údržbu ako kombináciu všetkých technických a riadiacich opatrení počas životného cyklu stroja s cieľom zachovať jeho funkčnosť. 

Prečo je kvalitný náhradný diel rozhodujúci faktor spoľahlivosti? 

Použitie originálnych alebo certifikovaných náhradných dielov s preukázanou kvalitou je priamo spojené so zvýšenou bezporuchovosťou zariadení. Nekvalitné komponenty, často s neznámou históriou kvality a nízkou toleranciou, môžu viesť k predčasnému opotrebovaniu celého podsystému a k neplánovaným poruchám, ktoré vyvolávajú lavínu nákladov. Tieto diely rýchlejšie strácajú svoje inherentné znaky kvality.  

Dôsledné uplatňovanie smerníc vstupnej kontroly je preto základom pre zamedzenie vstupu nekvalitných materiálov do výrobného cyklu. 

Aký vplyv má proaktívna údržba na celkové náklady prevádzky? 

Pravidelná kontrola, mazanie, nastavovanie a čistenie strojov (preventívna údržba) minimalizuje riziko katastrofických zlyhaní, čím predlžuje životnosť drahých aktív. Zariadenia ako špeciálne šnekové prevodovky, ktoré sú vystavené vysokému zaťaženiu, vyžadujú precízne dodržiavanie intervalov údržby, špecifikovaných výrobcom. Monitorovanie stavu stroja pomocou diagnostických nástrojov umožňuje včasné odhalenie problémov a plánovanie opráv ešte pred vznikom kritického stavu. 

Ako optimalizovať výkon a predĺžiť životnosť strojov? 

Kľúč k optimalizácii spočíva v kombinácii faktorov: kvalitný hardvér a inteligentné riadenie údržby. Dodržiavanie prísnych harmonogramov a používanie originálnych mazív a filtrov je nevyhnutné.  

Napríklad, ak stroj využíva robustný univerzálny pohon TMP 32, je kritické zabezpečiť, aby aj jeho okolitý systém (ložiská a tesnenia) bol v špičkovom stave. Komplexné riadenie kvality, ktoré zahŕňa nielen technické, ale aj riadiace a ekonomické aspekty, znižuje poruchovosť a zvyšuje pohotovosť. Dobre udržiavané stroje sú nielen bezpečnejšie a efektívnejšie, ale tiež prinášajú dlhodobo nižšie celkové náklady na vlastníctvo. 

Zdroj obrázka: user14050156/freepik.com 


