 24hod.sk    Z domova

17. decembra 2025

Šimkovičová odvolala štatutárku SNM Predajňovú, vedením múzea poverila Vieroslavu Bernátovú



Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Andrea Predajňová bola odvolaná zo svojej pozície. Na ...



66b4cc998ef3e219693679 676x451 17.12.2025 (SITA.sk) - Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Andrea Predajňová bola odvolaná zo svojej pozície. Na sociálnej sieti to ako prvá tvrdila platforma SNM-Slobodné. Ide o neoficiálny kanál, ktorý neprezentuje názory ani oficiálne stanoviská múzea, malo by ísť o bývalých zamestnancov tejto inštitúcie.

Predajňová mala prevziať dekrét


Ako napísali, Predajňová si mala v stredu o 10:00 prevziať odvolací dekrét na Ministerstve kultúry SR. Svoje odvolanie mala sama oznámiť včera (utorok 16. decembra) v Múzeu Červený Kameň počas vianočného bilancovania pre zamestnancov Generálneho riaditeľstva SNM a SNM – Múzea Červený Kameň.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Pani Predajňová má byť údajne odvolaná na vlastnú žiadosť, avšak v kuloároch sa hovorí, že už nie je potrebná a svoju úlohu dokončila. Nahradiť ju má nová generálna riaditeľka – skúsená manažérka,“ píše SNM-Slobodné na sociálnej sieti. Bývalí zamestnanci tiež tvrdia, že jestvuje možnosť, že ak by sa Predajňová dohodla s novou generálnou riaditeľkou, mohla by sa vrátiť do Múzea Betliara, ktorému šéfovala pred tým, než sa stala riaditeľkou SNM.

Ministerstvo kultúry odvolanie potvrdilo


Riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková potvrdila, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala Predajňovú z funkcie štatutárky SNM. „Tento krok urobila na základe jej osobnej žiadosti. Ministerka sa Andrei Predajňovej poďakovala za jej doterajšiu prácu,“ uviedla Demková. Doplnila, že šéfka rezortu kultúry poverila riadením SNM Vieroslavu Bernátovú.

Predajňová viedla SNM od mája tohto roka, ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS) ju vymenovala do funkcie na základe výsledkov výberového konania. Najhradila povereného štatutára Tomáša Bodóa, ktorý viedol inštitúciu počas prechodného obdobia. „Ministerstvo kultúry verí, že nová generálna riaditeľka so svojou odbornosťou, víziou a odhodlaným prístupom zabezpečí Slovenskému národnému múzeu moderný a hodnotovo ukotvený rozvoj,“ uviedlo vtedy ministerstvo.



Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová odvolala štatutárku SNM Predajňovú, vedením múzea poverila Vieroslavu Bernátovú © SITA Všetky práva vyhradené.

