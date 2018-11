Kvalitnú výbavu na lyžovačku získate na OMV

Zákazníci OMV môžu zbierať nálepky a získať tak zľavu na prémiovú lyžiarsku výbavu



Obľúbené značky profesionálov Millet a Julbo sú teraz dostupné pre každého



Akcia trvá až do polovice decembra



Informácie o spoločnosti:

OMV Slovensko, s.r.o.

OMV Aktiengesellschaft

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

„Sezóna lyžovačiek sa rýchlo blíži. Aby sme našim zákazníkom prípravu na tohtoročné svahy zjednodušili, pripravili sme pre nich výhodnú ponuku. Na čerpacích staniciach OMV sa teraz môžu zapojiť do akcie, v rámci ktorej získajú prémiové lyžiarske vybavenie značiek Millet a Julbo za skvelé ceny,“ povedala Michaela Kuzmínová, Marketing Manager, OMV Slovensko.Na zákazníkov OMV na čerpacích staniciach čakajú hracie karty. Do nich potom môžu lepiť nálepky, získané za nákupy a tankovanie, pričom jednu nálepku dostanú za každých 10 eur hodnoty nákupu pohonných látok vodiči motorových vozidiel do 3,5 tony, za každých 40 eur hodnoty nákupu pohonných hmôt v prípade vozidiel nad 3,5 tony alebo za každých 10 eur hodnoty nákupu iných tovarov a služieb na čerpacej stanici OMV.Kartu s 10 nálepkami potom možno vymeniť za odmenu z kolekcie exkluzívnych značiek Millet a Julbo. Čakajú na nich lyžiarske rukavice Millet Long 3in1 Dryedge, lyžiarsky ruksak Millet Steep 22, okuliare Julbo Ison, prilba Julbo Norby, kukla Millet Power Stretch Face Mask alebo ponožky Millet Nanook Ski Merino. Obe značky patria k prémiovým výrobcom outdoorovej výbavy. Millet začal svoju históriu písať v roku 1921, Julbo, pôvodne výrobca jachtárskych a outdoorových okuliarov, dokonca už v roku 1888.Členovia bonusového klubu OMV SMILE & DRIVE môžu odmeny získať ešte výhodnejšie, výmenou za svoje bonusové body a doplatok. Navyše len pre nich sú určené exkluzívne pásky na lyže, ktoré dostanú len za 160 bodov a jedno euro.Nálepky možno zbierať až do 16. decembra, pričom odmeny si možno vystihnúť až do 31. decembra 2018 alebo do vypredania zásob. Podrobnejšie pravidlá a podmienky sú k dispozícii na každej čerpacej stanici OMV.Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 90 čerpacími stanicami má na Slovensku 16 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.Viac informácií nájdete na www.omv.sk OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie - a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 20 miliárd eur a približne 20 700 zamestnancami v roku 2017 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio s ďalšími kľúčovými oblasťami v Severnom mori, na Blízkom východe, v Afrike a v Rusku. Denná ťažba v roku 2017 dosiahla v priemere 348-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie OMV prevádzkuje tri rafinérie s kapacitou spracovania 17,8 miliónov ton ročne. Ku koncu roka 2017 prevádzkovala viac ako 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje plynové zásobníky v Rakúsku ako aj v Nemecku; jej dcérska spoločnosť Gas Connect Austria GmbH prevádzkuje sieť plynovodov v Rakúsku. V roku 2017 dosiahol objem predaja plynu 113 TWh.