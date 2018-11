Spolupráca pre bezpečnejší svet: Podpora účasti Taiwanu ako pozorovateľa v medzinárodnej policajnej organizácií INTERPOL

Politika by nemala ignorovať potreby globálnej bezpečnosti

Prostredníctvom účasti v INTERPOL-e sa Taiwan snaží vymieňať si skúsenosti s bojom proti medzinárodnému zločinu

Taiwan je dobrý sused a pomáha robiť svet bezpečnejším

BRATISLAVA 5. novembra 2018 (WBN/PR) - Vzhľadom na rastúcu medzinárodnú kriminalitu je nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní na celom svete efektívne spolupracovali a vytvorili vzájomné prepojenia. Taiwan musí byť zahrnutý do spoločnej snahy naplniť kľúčové ciele INTERPOL-u, jedným z ktorých je zabezpečenie a podpora čo najširšej vzájomnej spolupráce medzi všetkými orgánmi kriminálnej polície. Taiwan sa skutočne snaží spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní na celom svete v spoločnom boji proti zločinu, vypĺňaní medzier v globálnej bezpečnostnej sieti a pri snahe o dosiahnutie bezpečnejšieho sveta prostredníctvom spoločnej spolupráce.Taiwan získal za svoj stav verejnej bezpečnosti uznanie širokej verejnosti. Medzinárodné spoločenstvo by nemalo Taiwan vylúčiť z boja proti nadnárodnému zločinu.Čínska republika (Taiwan), ktorá je 22. najväčšou ekonomikou sveta a zároveň 17. najväčším exportérom, zaujíma strategickú polohu spájajúcu severovýchodnú a juhovýchodnú Áziu. V roku 2016 bol Taiwan v online prieskume magazínu Forbes označený za najlepšie miesto pre život ľudí žijúcich v cudzine a zároveň zaujal 34. miesto zo 163 krajín v rámci Global Peace Index 2018, vytvoreným Austrálskym Inštitútom pre ekonomiku a mier. V záujme zachovania verejnej bezpečnosti vo svete, ktorá je čoraz viac ohrozovaná počítačovou kriminalitou a kyberterorizmom, je nevyhnutné aby Taiwan spolupracoval s orgánmi činnými v trestnom konaní v globálnom rozsahu.Vylúčenie Taiwanu z INTERPOL-u vytvára medzeru vo výmene informácií a zdieľaní spravodajských informácií a zároveň poskytuje priestor pre trestnú činnosť.V dôsledku politických faktorov je Tajwan vylúčený z INTERPOL-u už 34 rokov. Kvôli tomu však Taiwanu chýba včasný prístup ku kľúčovým informáciám zdieľaným prostredníctvom globálneho policajného komunikačného systému I-24/7 a pridruženej databázy ukradnutých a stratených cestovných dokladov (SLTD). Tento fakt výrazne obmedzuje schopnosť Taiwanu vykonávať bezpečnostné kontroly na svojich hraniciach a bojovať proti terorizmu, obchodovaniu s ľuďmi a iným medzinárodným zločinom. Jeho dlhodobé vylúčenie z INTERPOL-u viedlo k oneskoreniam a rozdielom vo výmene dôležitých informácií a zabránilo Taiwanu zúčastňovať sa na súvisiacich stretnutiach, aktivitách a kurzoch odbornej prípravy, čím vzniká veľká medzera v sieti globálnej bezpečnosti a boji proti terorizmu.Taiwan v roku 2016 požiadal o účasť na 85. Valnom zhromaždení INTERPOL-u ako pozorovateľ a v roku 2017 ponúkol hosťovanie tímu INTERPOL-u - INTERPOL major event support team (IMEST) na letnej Univerziáde v Taipei. INTERPOL obe žiadosti zamietol, pričom citoval uznesenie z roku 1984, ktoré bolo schválené v čase, keď bola Čína prijatá za člena organizácie. INTERPOL zároveň odporučil Taiwanu kontaktovať National Central Bureau v Číne. Žiadne uznesenia alebo dohody tejto medzinárodnej organizácie by nemali mať vplyv na základný cieľ posilniť policajnú spoluprácu a na zákaz politického zasahovania, ako to bolo jasne vyjadrené už pri jej vzniku.Taiwan v priebehu rokov nešetril úsilím pri boji s cezhraničnou trestnou činnosťou a vyriešil mnoho trestných prípadov v spolupráci s vyšetrujúcimi orgánmi iných krajín. Začiatkom tohto roka uskutočnila taiwanská polícia v spolupráci s tou thajskou rozsiahle zásahy proti hospodárskej trestnej činnosti, pričom zaistila 120 miliónov bahtov (3,69 milióna USD) z nezákonných finančných prostriedkov. Aj tento rok taiwanská a filipínska polícia spolupracovali na zadržaní filipínskeho mestského radcu, ktorý pre obchodovanie s drogami utiekol na Taiwan. Rovnako v októbri 2017, po kyberútoku na miestnu banku, sa Taiwan spoliehal na spravodajské informácie, ktoré poskytli národné centrálne úrady členských štátov Interpolu, aby získali späť odcudzené finančné prostriedky vo výške viac ako 60 miliónov USD. Tieto úspechy získali medzinárodné uznanie. V súlade so spoločnými hodnotami a ideálmi chce Taiwan naďalej prispievať ku globálnym iniciatívam, ktoré pomáhajú vytvárať bezpečnejší svet. Globálna bezpečnosť môže byť skutočne zabezpečená len s účasťou Taiwanu v INTERPOL-e.Boj proti zločinu je spoločným poslaním a zodpovednosťou policajných jednotiek na celom svete. Jednotlivé národy nemôžu samostatne riešiť tri hlavné priority v rámci strategického rámca INTERPOL 2017-2020, ide konkrétne o boj s terorizmom, počítačovú kriminalitu a organizovanú a rozvíjajúcu sa trestnú činnosť. Policajné jednotky Taiwanu ako člena medzinárodnej policajnej komunity by nemali byť odstrčené bokom, pretože sú zodpovedné, odhodlané a schopné stáť v predných radoch spolu so svojimi svetovými partnermi v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti.Globálna bezpečnosť a sociálna spravodlivosť by mali prekonávať regionálne, etnické a politické rozdiely. Vyzývame Vás k podpore účasti Taiwanu na tohtoročnom Valnom zhromaždení INTERPOL-u ako pozorovateľa, ako aj na stretnutiach, štruktúrach a vzdelávacích aktivitách INTERPOL. Ak prejavíte Taiwanu podporu na medzinárodných podujatiach, môžete skutočne prispieť k podpore logickej a zmysluplnej účasti Taiwanu v INTERPOL-e.Tsai Tsan-PoKomisárÚrad pre vyšetrovanie trestných činovRepublic of China (Taiwan)