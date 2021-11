Kvapôčky, ktoré menia svet. Toto sú najznámejšie mýty o CBD

Napríklad v Amerike je teraz CBD obrovský hit - známy pivovar vyrobil pivo s jeho obsahom, v kaviarňach si môžete pridať do teplého nápoja “shot” - teda pár kvapiek CBD, v zámorí sa tiež dajú kúpiť napríklad CBD rúže alebo riasenky. Najviac vyznávačov majú ale CBD oleje, ktoré sa pomaly, ale isto udomácňujú aj u nás. Ich upokojujúce účinky môžu pomôcť s celým radom ťažkostí, alebo aj zlepšiť náladu. Prečo by malo CBD zaujímať aj vás?

CBD, teda kanabidiol, je látka, ktorá je prirodzenou súčasťou konope. A aj keď toho má s THC, ktoré je známe skôr ako marihuana, spoločné celkom dosť, CBD je úplne legálna, a to hlavne preto, že neprináša stav opojenia. Vedci túto látku skúmajú už pekne dlhú dobu a spoločne s tými, ktorí ju užívajú, prišli na spojitosť s mnohými pozitívnymi účinkami, ktoré CBD má. Môže napríklad pomôcť s radom ťažkostí, či zlepšiť stav rôznych ochorení. V Európe aj v Amerike sa napríklad liek na báze CBD využíva na liečenie niektorých typov epilepsie. CBD môže tiež pomôcť s poruchami spánku, podporiť liečbu migrény, úzkosť, môže zlepšiť sústredenie alebo nás tiež zbaviť chronických bolestí, stresu, a hlavne či stabilizovať našu náladu. To inými slovami znamená, že vás len tak niečo nerozhádže a vy sa budete cítiť lepšie. "Štúdie tiež ukázali, že CBD môže pomôcť s vedľajšími účinkami niektorých ochorení, ako je nevoľnosť a nechutenstvo. To je veľké plus nielen u onkologických pacientov, ale napríklad aj pri poruchách príjmu potravy alebo ďalších chronických ochoreniach," hovorí nutričná poradkyňa Barbora Bürgerová. Aj napriek tomu, že sa zdá, že je CBD taký malý zázrak, ktorý len čaká na objavenie masami, ešte stále o ňom koluje celý rad mýtov. Poďme preto vyvrátiť tie najznámejšie.

Mýtus č. 1: CBD je to isté ako THC

Nie. CBD síce nájdete v konope, čo je hlavná zložka jeho známejšieho brata v podobe THC, ale to isté to rozhodne nie je. Obe tieto látky patria do skupiny kanabinoidov, zatiaľ čo THC, ktoré je typické pre marihuanu, má opojné účinky a užívateľa dostáva do výrazného stavu opojenia, u CBD to neplatí. Jediný účinok, ktorého sa u CBD dočkáte je dobrá nálada, zmiernenie účinkov rôznych chorôb, a toho, že po jeho užití budete mať úplne čistú hlavu.

Mýtus č. 2: CBD nie je psychoaktívne

To tiež úplne neplatí. CBD vás síce ako THC nedostane do stavu opojenia, môže ale pomôcť s výrazným zlepšením nálady či zmiernením úzkosti. Jedna zo štúdií napríklad ukázala, že CBD stimuluje produkciu serotonínu, prezývaného “hormón šťastia”, ktorý má vplyv na našu dobrú náladu. Z vyššie uvedeného vyplýva, že užívanie CBD nie je rovnaké ako užívanie THC, môže ale pomôcť so zlepšením nálady alebo odplavením stresu. Čo je ale dôležité spomenúť je, že CBD nie je návykové.

Mýtus č. 3: CBD je nelegálne

Tento mýtus vychádza opäť z mylného názoru, že je CBD to isté ako THC. Kým THC je u nás okrem liekov na lekársky predpis nelegálne, CBD je registrované ako schválený potravinový doplnok. Zaujímavosti neunikne ani fakt, že CBD môžu užívať aj vrcholoví športovci. Svetová antidopingová agentúra (WADA) vyňala CBD zo zoznamu zakázaných substancií už v roku 2017. V Európe i USA sa tiež predpisuje istý liek, ktorý je založený na CBD, pretože zmierňuje príznaky niektorých typov epilepsie.

Mýtus č. 4: Po užití CBD sa nemôže šoférovať

Pretože CBD nemení stav mysle, môžete po jeho užití vykonávať všetky činnosti, na ktoré ste zvyknutí. Preto sa nemusíte obávať sadnúť za volant, rovnako ako nebudete mať problémy pri testoch na drogy v práci alebo v škole.

Mýtus č. 5: CBD je liek

CBD sa u nás nepredáva ako liečivo, ale ako doplnok stravy. Aj tak ale môže byť napríklad vo forme oleja prospešný pri rôznych ťažkostiach a problémoch. CBD môže pomôcť zmierniť emočné výkyvy spôsobené napríklad stresom tým, že sa potom užívatelia cítia vyrovnanejší a spokojnejší. Môže tiež pomôcť so stavmi úzkosti, lepším spánkom, migrénami a ďalšími bolesťami vrátane tých chronických, prispieva k regenerácii svalovej hmoty a v neposlednom rade môže pomôcť so zvýšením imunity. CBD u nás zoženiete najčastejšie vo forme širokospektrálneho extraktu, kde okrem CBD nájdete aj ďalšie látky ako CBG (kanabigerol), ale aj THC, avšak len do zákonom povoleného limitu 0,3%. Je to tak preto, že účinky jednotlivých kanabinoidov sa navzájom dopĺňajú a pomáhajú lepšie, ako keby ste užívali samotné CBD.

Mýtus č. 6: CBD je pre ľudské telo neprirodzené

Verte, alebo nie, každý z nás má v sebe endokanabinoidový systém, ktorý je podobný napríklad nervovej sústave. Aj naše telo tak produkuje kanabinoidy, kam zaraďujeme aj CBD. Tento systém sa stará o našu telesnú rovnováhu, dobrú náladu, ale aj imunitu. Súvislosť medzi "našimi" endokanabinoidmi a konopnými kanabinoidmi je potom jasná: CBD dokáže suplovať nedostatok telu prirodzených endokanabinoidov.

Mýtus č. 7: CBD je pre feťákov

CBD je fenoménom, ktorý nemá s drogovo závislými ľuďmi nič spoločné. Ako už bolo povedané, aj keď je to psychoaktívna látka, nemení stav mysle. Medzi nadšených užívateľov CBD patrí napríklad aj Kim Kardashian, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow alebo Whoopi Goldberg. U nás sa jednou z ambasádoriek CBD stala športovkyňa, podnikateľka a influencerka Tímea Trajteľová. Niekoľkonásobná majsterka sveta v bikini fitnes začala CBD užívať ako doplnok stravy popri svojich tréningoch a je z neho nadšená. "Ešte pred tehotenstvom som spoznala, že sa so životom bikini fitness športovkyne sa spája pravidelná vysoká fyzická záťaž a veľa stresu. K CBD som bola najprv trochu nedôverčivá, ale len do chvíle, kedy som si ho sama na sebe vyskúšala. Jeho pravidelné užívanie mi nielen zlepšilo spánok a sústredenie, ale zrýchlila sa aj moja svalová regenerácia, a navyše sa mi tiež zlepšila nálada," hovorí Tímea. Práve preto influencerka zaradila do ponuky svojej značky prevažne športového oblečenia a doplnkov značky Timme tiež vlastné CBD produkty v troch variantoch - Positive Mind, Sleep Oil a Focus Oil. Tie dokážu pomôcť napríklad s lepšou náladou, spánkom alebo so sústredením.

Mýtus č. 8: Chuť prípravkov s CBD je príšerná

Áno aj nie. Ak vyznávate zdravý životný štýl a ste zvyknutí konzumovať mladý jačmeň, chloreu či zelený čaj, je dosť možné, že vám aj prírodný CBD olej zachutí. A ak nie, dobrá správa je, že kvalitný CBD olej už dnes zoženiete v mnohých príchutiach. Napríklad značka Timme ponúka široký výber príchutí od vanilky, mäty, čerešne, multivitamínu, lesnej zmesi, až po exotické príchute, ako napríklad Piña Colada.

Ak sme vás o tom ešte nepresvedčili, vyskúšajte si CBD na vlastnej koži a skúste ho zaradiť aj do svojho jedálnička. Zvoľte pre začiatok také kvapôčky, ktoré sú ušité na mieru vašim aktuálnym potrebám a uvidíte, ako vám do života krásne zapadnú. Pokiaľ s CBD kvapôčkami začínate, zvoľte variant s nižším percentom CBD, buď v 5%-nej alebo 10%-nej koncentrácii, a uvidíte, ako bude vaše telo reagovať a ako vám CBD zmení váš život k lepšiemu kvapôčku po kvapôčke.